Coahuila logra el bicampeonato nacional en los Juegos Populares 2025

Deportes
/ 11 noviembre 2025
    Coahuila logra el bicampeonato nacional en los Juegos Populares 2025
    La delegación coahuilense cerró su participación en Oaxtepec, Morelos, reafirmando su dominio en el deporte popular mexicano. FOTO: INEDEC

Con 21 medallas totales —11 de oro, cuatro de plata y seis de bronce—, aseguraron el bicampeonato; las últimas preseas llegaron por cuenta del boxeo y el fútbol

El estado de Coahuila aseguró el bicampeonato nacional en los Juegos Nacionales Populares 2025, tras cerrar su participación con 21 medallas, resultado del desempeño conjunto en disciplinas como boxeo y fútbol.

En la jornada final celebrada en Oaxtepec, Morelos, el boxeo popular fue decisivo. Óscar Camacho obtuvo la medalla de plata en la división de 66 kilogramos, mientras que Ángel Santiago Fuentes consiguió el bronce en la categoría de 57 kilos. Con estos resultados, la delegación coahuilense sumó dos preseas más a su cuenta y alcanzó un total de 11 oros, cuatro platas y seis bronces.

TE PUEDE INTERESAR: El camino del saltillense Sergio Colin: de competencias mexicanas al Maratón de Nueva York

El segundo puesto del medallero fue para Chihuahua, con 15 medallas (nueve oros, una plata y cinco bronces), seguido por Guerrero, que también acumuló 15 preseas (siete oros, cuatro platas y seis bronces). La diferencia en el número de oros consolidó la posición de Coahuila como campeón nacional por segundo año consecutivo.

$!El equipo varonil 2009-2010 de fútbol 6x6 consiguió la medalla de bronce tras vencer 7-4 a Zacatecas.
El equipo varonil 2009-2010 de fútbol 6x6 consiguió la medalla de bronce tras vencer 7-4 a Zacatecas. FOTO: INEDEC

El logro se complementó con la destacada actuación del equipo varonil de fútbol 6x6 categoría 2009-2010, que aportó una medalla de bronce. En la fase de grupos, el conjunto coahuilense lideró con siete puntos, por encima de Baja California (cinco), Durango (cuatro) y Colima (dos).

En los cuartos de final, Coahuila superó a Tamaulipas por 4-3. Posteriormente, empató 4-4 con Sinaloa en las semifinales, aunque el pase a la final se definió en shoot-out, donde los sinaloenses ganaron 3-2. Ya en el partido por el tercer lugar, los coahuilenses vencieron 7-4 a Zacatecas, asegurando una presea más para la delegación.

$!Con 21 medallas en total, Coahuila repitió como campeón nacional en los Juegos Nacionales Populares 2025.
Con 21 medallas en total, Coahuila repitió como campeón nacional en los Juegos Nacionales Populares 2025. FOTO: INEDEC

El desempeño del representativo estatal en fútbol elevó su total de medallas a 19 en ese momento, con 11 oros, tres platas y cinco bronces, antes de que el boxeo completara la cuenta general.

Con este balance, Coahuila cierra su participación en los Juegos Nacionales Populares 2025 reafirmando su liderazgo deportivo en el país. El resultado refleja el trabajo conjunto de atletas, entrenadores y personal técnico que participaron en la preparación y competencia, consolidando un proceso que llevó al estado a repetir el título nacional en el medallero.

Temas


Box
Futbol
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Inedec

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes