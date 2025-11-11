Coahuila logra el bicampeonato nacional en los Juegos Populares 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Con 21 medallas totales —11 de oro, cuatro de plata y seis de bronce—, aseguraron el bicampeonato; las últimas preseas llegaron por cuenta del boxeo y el fútbol
El estado de Coahuila aseguró el bicampeonato nacional en los Juegos Nacionales Populares 2025, tras cerrar su participación con 21 medallas, resultado del desempeño conjunto en disciplinas como boxeo y fútbol.
En la jornada final celebrada en Oaxtepec, Morelos, el boxeo popular fue decisivo. Óscar Camacho obtuvo la medalla de plata en la división de 66 kilogramos, mientras que Ángel Santiago Fuentes consiguió el bronce en la categoría de 57 kilos. Con estos resultados, la delegación coahuilense sumó dos preseas más a su cuenta y alcanzó un total de 11 oros, cuatro platas y seis bronces.
TE PUEDE INTERESAR: El camino del saltillense Sergio Colin: de competencias mexicanas al Maratón de Nueva York
El segundo puesto del medallero fue para Chihuahua, con 15 medallas (nueve oros, una plata y cinco bronces), seguido por Guerrero, que también acumuló 15 preseas (siete oros, cuatro platas y seis bronces). La diferencia en el número de oros consolidó la posición de Coahuila como campeón nacional por segundo año consecutivo.
El logro se complementó con la destacada actuación del equipo varonil de fútbol 6x6 categoría 2009-2010, que aportó una medalla de bronce. En la fase de grupos, el conjunto coahuilense lideró con siete puntos, por encima de Baja California (cinco), Durango (cuatro) y Colima (dos).
En los cuartos de final, Coahuila superó a Tamaulipas por 4-3. Posteriormente, empató 4-4 con Sinaloa en las semifinales, aunque el pase a la final se definió en shoot-out, donde los sinaloenses ganaron 3-2. Ya en el partido por el tercer lugar, los coahuilenses vencieron 7-4 a Zacatecas, asegurando una presea más para la delegación.
El desempeño del representativo estatal en fútbol elevó su total de medallas a 19 en ese momento, con 11 oros, tres platas y cinco bronces, antes de que el boxeo completara la cuenta general.
Con este balance, Coahuila cierra su participación en los Juegos Nacionales Populares 2025 reafirmando su liderazgo deportivo en el país. El resultado refleja el trabajo conjunto de atletas, entrenadores y personal técnico que participaron en la preparación y competencia, consolidando un proceso que llevó al estado a repetir el título nacional en el medallero.