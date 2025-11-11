Coahuila logra el bicampeonato nacional en los Juegos Populares 2025

El estado de Coahuila aseguró el bicampeonato nacional en los Juegos Nacionales Populares 2025, tras cerrar su participación con 21 medallas, resultado del desempeño conjunto en disciplinas como boxeo y fútbol.

En la jornada final celebrada en Oaxtepec, Morelos, el boxeo popular fue decisivo. Óscar Camacho obtuvo la medalla de plata en la división de 66 kilogramos, mientras que Ángel Santiago Fuentes consiguió el bronce en la categoría de 57 kilos. Con estos resultados, la delegación coahuilense sumó dos preseas más a su cuenta y alcanzó un total de 11 oros, cuatro platas y seis bronces.

El segundo puesto del medallero fue para Chihuahua, con 15 medallas (nueve oros, una plata y cinco bronces), seguido por Guerrero, que también acumuló 15 preseas (siete oros, cuatro platas y seis bronces). La diferencia en el número de oros consolidó la posición de Coahuila como campeón nacional por segundo año consecutivo.