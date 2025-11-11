El camino del saltillense Sergio Colin: de competencias mexicanas al Maratón de Nueva York

Con un tiempo oficial de 2 horas, 51 minutos y 27 segundos, el saltillense Sergio Colin Castillo completó el Maratón de Nueva York 2025, celebrado el pasado 2 de noviembre. Su desempeño lo colocó en el lugar 1,226 de 59,129 participantes, además del puesto 30 en su categoría de 55 a 59 años dentro del Campeonato del Mundo por Grupos de Edad, evento paralelo que reúne a los mejores corredores veteranos del planeta. Originario de Saltillo y con una trayectoria de más de 20 años en el atletismo, Colin fue uno de los representantes mexicanos invitados por World Athletics al campeonato, que se celebra dentro de los maratones más prestigiosos del calendario internacional. Para obtener la invitación, explicó, se requiere cumplir con un tiempo clasificatorio en alguno de los cerca de 300 maratones avalados en el mundo, entre ellos los de Monterrey, Ciudad de México, Querétaro y León. TE PUEDE INTERESAR: Así se jugarán las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

“Este fue un grupo selecto donde representantes de distintos países son invitados según su grupo de edad. Para lograrlo hay que calificar con un tiempo mínimo y luego confirmar la inscripción. Es un proceso exigente y de cupo limitado”, relató el corredor coahuilense. El Maratón de Nueva York, conocido por su recorrido desafiante a través de los cinco distritos de la ciudad, marcó para él su quinto Major, tras haber competido previamente en Boston, Chicago, Londres y Sídney. En todas sus participaciones internacionales ha logrado mantener un promedio cercano a las 2 horas con 51 minutos, con registros constantes por debajo de las tres horas.

“Llevo años preparándome para esto. Correr maratones internacionales exige disciplina, paciencia y respeto por el entrenamiento. Me sentí orgulloso y con cierta presión, porque representar a México no es poca cosa. Me llevó seis meses de preparación intensa”, comentó. Durante ese periodo, Sergio acumuló semanas de entre 150 y 180 kilómetros de entrenamiento, con sesiones que combinaban trabajo de fuerza, ritmo y resistencia. A sus 58 años, reconoce que la clave está en el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. “El cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Uno aprende a escuchar las señales, a alimentarse bien y no sobrepasarse”, señaló.

El tramo más difícil, contó, fue la entrada a Central Park, donde el terreno ondulado y el cansancio acumulado pusieron a prueba su ritmo. “Llevaba un paso parejo de cuatro minutos por kilómetro, pero las subidas del final me pasaron factura. Quería cerrar en 2:48 o 2:49, pero terminé en 2:51. Así son los maratones, siempre te dejan una lección.” Aun con ese pequeño margen, su actuación lo colocó entre los mejores 110 corredores por edad a nivel mundial, con un índice de desempeño del 86.33 por ciento. En el balance continental, fue el tercer latinoamericano más rápido de su categoría, solo detrás de representantes de Brasil y Colombia.

Uno de los momentos que más lo marcaron fue el arranque, cuando los grupos de élite iniciaron su salida desde el Puente Verrazano. “Fue impresionante escuchar New York, New York de Frank Sinatra antes del disparo de salida. Estaba en la primera línea y sentí la adrenalina al máximo. Es un instante que no se olvida”, compartió. La edición 2025 del maratón reunió a más de 60 mil corredores y registró 51,226 finalistas, cifra que representa un récord histórico de finalización para el evento. Entre ellos, 1,441 eran mexicanos, y Colin se ubicó en el puesto 33 entre todos los representantes nacionales, destacando nuevamente como uno de los más veloces de su rango de edad.

Sobre su experiencia acumulada, considera que correr maratones transforma la vida de quien se compromete con ello. “No se trata de hacerlo una vez y ya. Es un proceso largo, de años. El cuerpo se adapta poco a poco, y las estadísticas dicen que el mejor resultado llega hasta el séptimo maratón. Por eso hay que tener paciencia y hacerlo con conciencia.” Para quienes aspiran a correr su primer maratón, Sergio recomienda iniciar con distancias cortas —de cinco o diez kilómetros— antes de pensar en los 42.195. “El entrenamiento es la parte más difícil, no el día de la carrera. Hay que hacerlo con la guía de un buen entrenador y cuidar la salud. Es un deporte exigente, pero muy gratificante.”

Tras su participación en Nueva York, su próximo objetivo es el Campeonato del Mundo por Grupos de Edad 2026, que se celebrará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 25 de mayo. “Espero poder clasificar nuevamente. Cada evento es una oportunidad para representar a México con dignidad y seguir disfrutando el camino.” Con su constancia, disciplina y amor por el deporte, Sergio Colin Castillo reafirma que la pasión por correr no conoce fronteras ni edades.

