Coahuila presenta el Torneo Nacional de Pádel 2026 con dos sedes en el estado

El martes se realizó en Torreón la presentación oficial del Torneo Nacional de Pádel 2026, una competencia que marcará un paso importante en la organización de este deporte en Coahuila. El evento fue anunciado por los Fundadores Pádel de Coahuila (FUPACO) y se disputará del 4 al 8 de febrero en las instalaciones de Pádel One, uno de los complejos con mayor actividad en la región lagunera.

El acto contó con la presencia del director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), Antonio Cepeda Licón, quien acompañó al titular del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, Ramón Chufani, así como a integrantes del comité organizador. Durante la presentación se destacó el trabajo coordinado entre asociaciones, autoridades deportivas y promotores para dar forma a un torneo que busca reunir a jugadores de toda la entidad.

De acuerdo con los organizadores, esta primera edición del torneo estatal contempla la participación de alrededor de 400 atletas, provenientes de las distintas regiones de Coahuila. La cifra refleja el crecimiento que ha tenido el pádel en los últimos años y el interés por contar con competencias formales que permitan medir el nivel de los jugadores y fortalecer la estructura competitiva.