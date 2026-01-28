Coahuila presenta el Torneo Nacional de Pádel 2026 con dos sedes en el estado
El certamen se disputará del 4 al 8 de febrero y reunirá a cerca de 400 jugadores, además de contemplar una segunda fecha en Saltillo durante el mes de septiembre
El martes se realizó en Torreón la presentación oficial del Torneo Nacional de Pádel 2026, una competencia que marcará un paso importante en la organización de este deporte en Coahuila. El evento fue anunciado por los Fundadores Pádel de Coahuila (FUPACO) y se disputará del 4 al 8 de febrero en las instalaciones de Pádel One, uno de los complejos con mayor actividad en la región lagunera.
El acto contó con la presencia del director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), Antonio Cepeda Licón, quien acompañó al titular del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, Ramón Chufani, así como a integrantes del comité organizador. Durante la presentación se destacó el trabajo coordinado entre asociaciones, autoridades deportivas y promotores para dar forma a un torneo que busca reunir a jugadores de toda la entidad.
De acuerdo con los organizadores, esta primera edición del torneo estatal contempla la participación de alrededor de 400 atletas, provenientes de las distintas regiones de Coahuila. La cifra refleja el crecimiento que ha tenido el pádel en los últimos años y el interés por contar con competencias formales que permitan medir el nivel de los jugadores y fortalecer la estructura competitiva.
Además del torneo programado en Torreón, se informó que habrá una segunda fecha estatal durante el mismo año. Esta se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en Saltillo, con una expectativa similar de participación, lo que permitirá dar continuidad al proceso competitivo y ampliar las oportunidades para jugadores de diferentes municipios.
Las categorías consideradas para el Torneo Nacional de Pádel 2026 abarcan distintos rangos de edad y experiencia. En el sector Juvenil podrán participar jugadores desde los 10 años y hasta los 23; la categoría Veteranos está destinada a competidores de 35 años en adelante; mientras que la división Mayores será de carácter open, con límite de edad hasta los 60 años. Esta estructura busca integrar a una amplia base de practicantes y fomentar la convivencia entre generaciones.
Durante la presentación también se subrayó la importancia de que los jugadores se encuentren debidamente registrados ante la Federación Mexicana de Pádel, requisito indispensable para poder participar en los diferentes torneos nacionales de la disciplina que se realizarán en los próximos meses.
Con estas acciones, FUPACO y las autoridades deportivas estatales apuntan a consolidar un calendario competitivo que permita al pádel coahuilense seguir creciendo y tener mayor presencia en el ámbito nacional.