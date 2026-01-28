Coahuila presenta el Torneo Nacional de Pádel 2026 con dos sedes en el estado

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 28 enero 2026
    Coahuila presenta el Torneo Nacional de Pádel 2026 con dos sedes en el estado
    Autoridades deportivas y organizadores durante la presentación del Torneo Nacional de Pádel 2026 en Torreón. FOTO: INEDEC

El certamen se disputará del 4 al 8 de febrero y reunirá a cerca de 400 jugadores, además de contemplar una segunda fecha en Saltillo durante el mes de septiembre

El martes se realizó en Torreón la presentación oficial del Torneo Nacional de Pádel 2026, una competencia que marcará un paso importante en la organización de este deporte en Coahuila. El evento fue anunciado por los Fundadores Pádel de Coahuila (FUPACO) y se disputará del 4 al 8 de febrero en las instalaciones de Pádel One, uno de los complejos con mayor actividad en la región lagunera.

El acto contó con la presencia del director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), Antonio Cepeda Licón, quien acompañó al titular del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, Ramón Chufani, así como a integrantes del comité organizador. Durante la presentación se destacó el trabajo coordinado entre asociaciones, autoridades deportivas y promotores para dar forma a un torneo que busca reunir a jugadores de toda la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA

De acuerdo con los organizadores, esta primera edición del torneo estatal contempla la participación de alrededor de 400 atletas, provenientes de las distintas regiones de Coahuila. La cifra refleja el crecimiento que ha tenido el pádel en los últimos años y el interés por contar con competencias formales que permitan medir el nivel de los jugadores y fortalecer la estructura competitiva.

Instagram

Además del torneo programado en Torreón, se informó que habrá una segunda fecha estatal durante el mismo año. Esta se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en Saltillo, con una expectativa similar de participación, lo que permitirá dar continuidad al proceso competitivo y ampliar las oportunidades para jugadores de diferentes municipios.

Las categorías consideradas para el Torneo Nacional de Pádel 2026 abarcan distintos rangos de edad y experiencia. En el sector Juvenil podrán participar jugadores desde los 10 años y hasta los 23; la categoría Veteranos está destinada a competidores de 35 años en adelante; mientras que la división Mayores será de carácter open, con límite de edad hasta los 60 años. Esta estructura busca integrar a una amplia base de practicantes y fomentar la convivencia entre generaciones.

Durante la presentación también se subrayó la importancia de que los jugadores se encuentren debidamente registrados ante la Federación Mexicana de Pádel, requisito indispensable para poder participar en los diferentes torneos nacionales de la disciplina que se realizarán en los próximos meses.

Con estas acciones, FUPACO y las autoridades deportivas estatales apuntan a consolidar un calendario competitivo que permita al pádel coahuilense seguir creciendo y tener mayor presencia en el ámbito nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pádel
torneos

Localizaciones


Torreón

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026