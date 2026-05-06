Olimpiada Nacional 2026: Coahuila suma medallas de oro y debuta en boxeo

Coahuila volvió a hacerse presente en lo más alto del podio dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de conquistar dos medallas de oro en las disciplinas de natación y tiro deportivo, resultados que elevaron a nueve el número de preseas doradas para la delegación estatal en la máxima justa deportiva del país. Uno de los triunfos más destacados llegó en León, Guanajuato, sede de la natación, donde Justin Alan Carrillo Cortez consiguió la primera medalla de oro para Coahuila en esta disciplina dentro de la edición 2026. El nadador coahuilense se impuso en la prueba de los 200 metros mariposa, categoría 17-18 años, tras detener el cronómetro en 2:06.47 minutos. Con ese tiempo logró superar a los representantes de Guanajuato y Baja California, para instalarse en la cima del podio nacional.

La segunda medalla dorada de la jornada llegó desde Guadalajara, donde José Manuel Alvarado Camarillo confirmó su gran momento en el tiro deportivo al conquistar su segundo oro dentro de la Olimpiada Nacional 2026. Alvarado Camarillo se impuso en la modalidad de rifle tendido, categoría 18-20 años, compartiendo el podio con representantes de Nuevo León y Baja California Sur, en una prueba que volvió a colocar a Coahuila entre los estados protagonistas de la competencia. Con estos resultados, la delegación coahuilense mantiene una actuación sólida en distintas sedes de la Olimpiada Nacional, consolidando su presencia en disciplinas de alto rendimiento y fortaleciendo su cosecha de medallas rumbo al cierre de actividades.

Mientras tanto, el boxeo también inició participación para Coahuila en el Expo Auditorio Amado Nervo, en Tepic, donde los pugilistas estatales comenzaron su camino dentro de diferentes categorías y divisiones. El arranque más contundente fue para Diego Noel Roblero, representante de Coahuila en la división de Peso Welter, 65 kilogramos, quien mostró poderío sobre el ring al imponerse por la vía del RSC, Réferi Suspende Combate, en el segundo episodio ante Adolfo Cárdenas, de Veracruz. Con esa victoria, Roblero avanzó en el cuadro eliminatorio y volverá al cuadrilátero este miércoles, en un combate clave donde buscará asegurar su lugar en la zona de medallas y mantener vivas sus aspiraciones de subir al podio nacional. La jornada también dejó participación para otros boxeadores coahuilenses. En Peso Mosca, 50 kilogramos, Óscar Emiliano Córdova cayó por decisión unánime ante Gabriel Emiliano Ávalos, de Tabasco, luego de completar los tres rounds reglamentarios. En la rama femenil, Steizhy Flores fue superada por Alisma Contreras, de Morelos, dentro de la división Pluma, 57 kilogramos, mientras que Ana Ibarra perdió por decisión unánime frente a Anny Nicole Cárdenas, de Oaxaca, en Peso Ligero, 60 kilogramos.

La delegación de boxeo de Coahuila continuará su calendario de competencias en Tepic, con la mira puesta en los siguientes compromisos eliminatorios y en la posibilidad de sumar nuevas medallas para el estado dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

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