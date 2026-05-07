Arqueros coahuilenses destacan en Shanghái: Así va su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Su próximo reto será ante Li Mengqi, de China, en busca de seguir escalando dentro del cuadro principal.

En arco recurvo varonil, el saltillense Matías Grande Kalionchiz inició con paso firme su participación individual al vencer 7-3 a Amirkhon Sadikov, de Uzbekistán, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

La delegación coahuilense tuvo una jornada intensa dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026, donde varios representantes del estado lograron mantenerse en competencia individual y otros cerraron su participación tras duelos apretados en el escenario internacional.

Dentro de la misma modalidad, pero en la rama femenil, Ana Paula Vázquez, originaria de Ramos Arizpe, avanzó preclasificada a dieciseisavos de final después de ubicarse entre las mejores arqueras de la ronda clasificatoria.

La coahuilense enfrentará a Casey Kaufhold, de Estados Unidos, una rival de alta exigencia dentro del circuito internacional.

Ángela Ruiz, de Saltillo y medallista olímpica en París 2024, no logró superar su primer cruce individual al caer 6-4 ante Huyen Diep Trieu, de Vietnam, en la ronda de 1/24.

Aunque la coahuilense se mantuvo en pelea durante el duelo, el cierre favoreció a la representante asiática, dejando fuera a Ruiz de la competencia individual.

En arco compuesto, Dafne Quintero, de Monclova, también se mantiene con vida en la prueba individual tras imponerse 148-140 a Wang Cheuk Ying, de Hong Kong.

Con ese resultado, la arquera mexicana avanzó a dieciseisavos de final, donde enfrentará a Huang I-Jou, de China Taipéi.

Por su parte, Sebastián García Flores, también originario de Monclova, tuvo una sólida ronda clasificatoria en compuesto varonil al ubicarse en la tercera posición con 713 puntos, resultado que le dio pase directo a dieciseisavos de final. Su siguiente rival será Louis Price, de Estados Unidos.

En la competencia por equipos de arco recurvo varonil, México, con Matías Grande, Francisco Padilla y Juan Pablo Téllez, derrotó 5-1 a Japón en su primer cruce, pero posteriormente cayó 6-2 ante Turquía en Cuartos de Final.

En la rama femenil, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia vencieron 6-0 a Kazajistán, aunque después quedaron eliminadas frente a España por 6-2.