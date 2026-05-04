Coahuilense Santiago García Melo conquista la Copa Norte de Golf 2026

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    Coahuilense Santiago García Melo conquista la Copa Norte de Golf 2026
    Santiago García Melo lideró la categoría 15 y menores en Tampico. FOTO: CORTESÍA

El coahuilense Santiago García Melo se llevó la Copa Norte Álvaro de Cosío en Tampico y confirmó su buen momento tras su reciente título en la Copa Alianza del Pacífico en Lima

El golf juvenil mexicano tuvo un nuevo protagonista este fin de semana con el triunfo del coahuilense Santiago García Melo en la VI Copa Norte Álvaro de Cosío, torneo del calendario del Comité Nacional Infantil-Juvenil (CNIJ) que concluyó el 3 de mayo de 2026 en el Club Campestre de Tampico.

Disputada del 30 de abril al 3 de mayo en Tamaulipas, la competencia reunió a jugadores de distintas regiones del país en un campo que presentó condiciones exigentes, especialmente durante la segunda ronda, cuando el viento complicó el recorrido. En ese escenario, García Melo logró sostener un rendimiento constante para finalizar con 222 golpes (+6) y ubicarse en el primer lugar de la categoría 15 y menores varonil.

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El tablero final mostró lo cerrado del torneo: Carlos Humberto Gutiérrez también registró 222 impactos (+6) para quedarse con el segundo puesto, mientras que Mauro Garduño Cajero terminó tercero con 228 (+12). La diferencia se definió en detalles a lo largo de las rondas.

$!El coahuilense viene de ganar en Lima a nivel internacional.
El coahuilense viene de ganar en Lima a nivel internacional. FOTO: FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF

El coahuilense supo adaptarse a las condiciones cambiantes del campo, sobre todo en la jornada intermedia, donde el control del golpe y la estrategia marcaron la diferencia. Su desempeño le permitió mantenerse en la pelea por el liderato hasta asegurar la primera posición al cierre.

Esta edición llevó el nombre de Álvaro de Cosío en homenaje al Director General del Club Campestre Monterrey, figura vinculada al desarrollo del golf juvenil en México. El Club Campestre de Tampico fue la sede de un certamen que forma parte del proceso competitivo nacional para categorías infantiles y juveniles.

El triunfo en Tampico llega semanas después de otra actuación relevante para García Melo a nivel internacional. El golfista originario de Saltillo se proclamó campeón de la categoría Caballeros Pre-Juvenil en la V Copa Alianza del Pacífico 2026, disputada del 3 al 5 de febrero en el Country Club de Villa, en Lima, Perú.

En ese torneo, el mexicano firmó una tarjeta de 222 golpes para quedarse con el primer lugar, superando al ecuatoriano Andrés Espinosa, quien terminó con 229 impactos. Su actuación fue reconocida por la Federación Mexicana de Golf, que destacó su desempeño en territorio sudamericano dentro de un evento que formó parte del proceso clasificatorio rumbo al Campeonato Sudamericano Juvenil.

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La Copa Alianza del Pacífico se desarrolló de manera paralela a ese clasificatorio, aportando rondas al proceso selectivo y reuniendo a jugadores de alto nivel competitivo en la región. En la competencia general, el peruano Vicente Pérez fue el campeón masculino en la categoría juvenil.

Con este nuevo resultado en Tampico, Santiago García Melo consolida una etapa de resultados positivos tanto en el ámbito nacional como internacional, posicionándose como uno de los jugadores juveniles a seguir dentro del golf mexicano.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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