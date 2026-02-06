Santiago García Melo gana la Copa Alianza del Pacífico 2026 en la categoría Pre-Juvenil

/ 6 febrero 2026
    Santiago García Melo gana la Copa Alianza del Pacífico 2026 en la categoría Pre-Juvenil
    El saltillense Santiago García Melo celebra su triunfo en la categoría Caballeros Pre-Juvenil de la Copa Alianza del Pacífico 2026, torneo internacional celebrado en Lima, Perú. FOTO: INSTAGRAM/FEDMEXGOLF

El golfista saltillense se coronó campeón en la rama varonil durante el torneo disputado en en Perú, consolidándose como una de las promesas del golf mexicano

El golf mexicano volvió a destacar a nivel internacional con el triunfo del saltillense Santiago García Melo, quien se proclamó campeón de la categoría Caballeros Pre-Juvenil en la V Copa Alianza del Pacífico 2026, certamen disputado del 3 al 5 de febrero en el Country Club de Villa, en Lima.

García Melo firmó una tarjeta de 222 golpes, resultado que le permitió imponerse en una categoría de alto nivel competitivo.

El segundo puesto fue para el ecuatoriano Andrés Espinosa, quien cerró con 229 impactos, siete más que el representante mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La actuación del coahuilense reflejó consistencia a lo largo del torneo y una ejecución sólida en los momentos clave del recorrido.

Tras el resultado, la Federación Mexicana de Golf destacó el logro del juvenil tricolor y lo felicitó públicamente por su desempeño en territorio sudamericano, subrayando la relevancia del triunfo dentro del calendario internacional de menores.

La Copa Alianza del Pacífico 2026 se celebró de manera paralela al Torneo Clasificatorio al Campeonato Sudamericano Juvenil, fungiendo como punto de partida del proceso selectivo y aportando tres de las cinco rondas que se contabilizan para dicho objetivo.

En la competencia general, el peruano Vicente Pérez se consolidó como el nombre más destacado de la jornada al coronarse campeón masculino y líder de la categoría Varones Juvenil.

Una vez concluida oficialmente la Copa, se realizó el corte clasificatorio, donde avanzaron los primeros seis lugares de femenil y varonil para disputar las dos rondas finales del Clasificatorio, programadas hasta el 7 de febrero, manteniendo viva la intensidad competitiva en Lima.

