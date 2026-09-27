SMN alerta por tormentas: Huracán ‘Polo’ sigue desplazándose a Baja California Sur; se forma Depresión Tropical Dieciocho-E

Para hoy domingo 27 de septiembre, ‘Polo’ continuará como huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson, desplazándose al oeste de Baja California Sur, donde mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, rachas de viento y oleaje elevado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En su categoría 3, ‘Polo’ se encuentra a 460 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 480 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, continuando reforzando la probabilidad de lluvias puntuales a fuertes, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de dicha entidad. Cuenta con un desplazamiento al nor-noroeste a 17 kilómetros por hora (km/h) con vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de vientos de 240 km/h.

Zonas de prevención y vigilancia por huracán ‘Polo’ - Se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, Baja California Sur, zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Loreto hasta Santa Rosalía, Baja California Sur. - Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia. Baja California Sur. - Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur. - Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista. Baja California Sur. - Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Huatabampito hasta Bahía Quino, Sonora. - Zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo Sinaloa. A su vez, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua; puntuales fuertes en zonas de Sonora; y chubascos en Baja California.

DEPRESIÓN TROPICAL DIECIOCHO-E OCASIONARÁ LLUVIAS Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica, así como la depresión tropical dieciocho-E frente a las costas de Guerrero, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas; puntuales muy fuertes en zonas de Guerrero, Tabasco y Veracruz; puntuales fuertes en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Puebla, Michoacán, Jalisco y Nayarit; chubascos en Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias aisladas en Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Esta madrugada del domingo se formó la Depresión Tropical Dieciocho-E en el océano Pacífico. Su centro se localiza esta mañana a 435 kilómetros (km) al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos a 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero y Oaxaca.

Lluvias - Lluvias puntuales intensas (75 a 150 milímetros [mm]) en Oaxaca (sur, sureste y este).

- Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Guerrero (sur y sureste). Viento y oleaje - Sostenidos de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en costas de Guerrero y Oaxaca.

- Oleaje de 3 a 5 metros en costas de Oaxaca.

- Oleaje de 2 a 5 metros en costas de Guerrero. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste y noreste del territorio nacional y la península de Yucatán.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día de cielo nublado con precipitación de 3 litros por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 21 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. Ramos Arizpe se espera un día con cielo nublado, sin precipitaciones, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al este y 10 a 15 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 21 km/h. La temperatura máxima será de 30 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Torreón tendrá un día con cielo nublado, precipitación de 2 litros por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al noreste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 37 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. En Monclova se espera un día con cielo nublado precipitación de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 34 km/h. La temperatura máxima será de 35 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 15 a 20 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 41 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 37 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. LLUVIAS Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este, sur y sureste) y Chiapas (centro, sur y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (sur y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Guerrero (sur y sureste), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (norte, centro y sur), Sonora (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Michoacán (norte, sur y sureste), Puebla (este y suroeste), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California (suroeste), Baja California Sur (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila, Durango (noreste y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Jalisco (oeste y sur), Colima (sur), Michoacán (suroeste), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (sur y sureste), Oaxaca (este, sur y sureste), Chiapas (oeste), Veracruz (norte), Tabasco (centro y este), Campeche (norte), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro). Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato (noreste y suroeste) y Querétaro. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Guerrero (costa) y Oaxaca (costa). Viento de 20 a 40 con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas y Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Baja California Sur y Oaxaca. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costa de Chiapas. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.