Arroz, música y azafrán: el 16° Festival de la Paella se consolida en Saltillo

Arroz, música y azafrán: el 16° Festival de la Paella se consolida en Saltillo

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Israel García
por Israel García

Con los patios de la Universidad La Salle como escenario, miles de personas disfrutaron de la contienda culinaria entre aromas a mariscos y especias; el juez Jorge Padilla Moreira resaltó el nivel de la categoría profesiona

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El inconfundible aroma del azafrán y el vapor comenzó a impregnar los patios de la Universidad La Salle desde las 5 de la tarde de este sábado, marcando el inicio de la edición 16 del Festival de la Paella de Saltillo.

El ambiente festivo reunió a 2 mil personas que recorrieron los estantes para degustar las diversas recetas de la región.

La jornada fue amenizada con música en vivo, helados, vino y diversos platillos, donde destacaron las notas olfativas de ajo, cebolla, tomate, pimienta, aceite de oliva virgen y mariscos.

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LA CALIFICACIÓN

A las 5:30 de la tarde, los jueces iniciaron su recorrido por los puestos de los competidores, extendiendo sus degustaciones pasadas las 7:10 de la noche. Entre los equipos participantes figuraron López Indumentaria Friends & Family, que en 2024 obtuvo el segundo lugar en la categoría Valenciana Amateur.

También estuvieron presentes los Osos Paelleros, así como integrantes del Club Deportivo San Isidro, ganadores en 2024.

Además de grupos como Legado Parrillero de la UANE, Azafrán y Fuego, Salchipaella, Hotel Casamayor Saltillo, Carácter Mexicano, Paelleros de los Jueves, Paelleros del SNTE 5, Paellas Zar-Zafrán y el grupo Coparmex.

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En la categoría Profesional, en las modalidades Valenciana y Libre, la creatividad sorprendió al jurado. Jorge Padilla Moreira, integrante del jurado, elogió las propuestas: “Probamos desde una paella negra con tinta de calamar hasta opciones arriesgadas con costillas de BBQ. La técnica ha sido excelente, no he visto un arroz malo y la competencia se definirá por pocos puntos”, señaló. Padilla explicó que un factor decisivo para triunfar es la preparación del fondo o caldo.

Más allá de las bases de pollo o pescado, varios equipos innovaron al usar las cáscaras de camarón para potenciar el sabor. “Si se logra un fondo consistente y de sabor potente, ya vamos de gane. Esa dedicación previa se refleja en el plato”, afirmó el jurado.

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“De la vista nace el amor, pero el alma de la paella está en el arroz. Para mí, el orden es sabor, arroz en su punto y, al final, ingredientes y presentación”, concluyó.

De este modo, la velada confirmó la devoción gastronómica por este emblemático platillo, que ya es parte de la identidad coahuilense.

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LOS GANADORES

Categoría Amateur Valenciana:

1er lugar Los parrilleros de los jueves (bicampeones)

2do lugar COPARMEX

3er lugar Paellas UVM

Categoría profesional

1er lugar Legado paellero2do lugar Parrillero Luchón

3er lugar Osos Paelleros de la UANE

https://vanguardia.com.mx/show/regresan-los-vengadores-avengers-endgame-vuelve-al-cine-con-pistas-sobre-doomsday-LC23745781

Categoría Amateur Libre

1er lugar Carácter Mexicano

2do lugar Salchipaella

3er lugar Hyster Yale

Reconocimiento Institucional: Municipio de Ramos Arizpe y Saltillo.

Mejor Stand: Parrillero Luchón

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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