$!Arroz, música y azafrán: el 16° Festival de la Paella se consolida en Saltillo

El inconfundible aroma del azafrán y el vapor comenzó a impregnar los patios de la Universidad La Salle desde las 5 de la tarde de este sábado, marcando el inicio de la edición 16 del Festival de la Paella de Saltillo. El ambiente festivo reunió a 2 mil personas que recorrieron los estantes para degustar las diversas recetas de la región. La jornada fue amenizada con música en vivo, helados, vino y diversos platillos, donde destacaron las notas olfativas de ajo, cebolla, tomate, pimienta, aceite de oliva virgen y mariscos.

LA CALIFICACIÓN A las 5:30 de la tarde, los jueces iniciaron su recorrido por los puestos de los competidores, extendiendo sus degustaciones pasadas las 7:10 de la noche. Entre los equipos participantes figuraron López Indumentaria Friends & Family, que en 2024 obtuvo el segundo lugar en la categoría Valenciana Amateur. También estuvieron presentes los Osos Paelleros, así como integrantes del Club Deportivo San Isidro, ganadores en 2024. Además de grupos como Legado Parrillero de la UANE, Azafrán y Fuego, Salchipaella, Hotel Casamayor Saltillo, Carácter Mexicano, Paelleros de los Jueves, Paelleros del SNTE 5, Paellas Zar-Zafrán y el grupo Coparmex.

En la categoría Profesional, en las modalidades Valenciana y Libre, la creatividad sorprendió al jurado. Jorge Padilla Moreira, integrante del jurado, elogió las propuestas: “Probamos desde una paella negra con tinta de calamar hasta opciones arriesgadas con costillas de BBQ. La técnica ha sido excelente, no he visto un arroz malo y la competencia se definirá por pocos puntos”, señaló. Padilla explicó que un factor decisivo para triunfar es la preparación del fondo o caldo. Más allá de las bases de pollo o pescado, varios equipos innovaron al usar las cáscaras de camarón para potenciar el sabor. “Si se logra un fondo consistente y de sabor potente, ya vamos de gane. Esa dedicación previa se refleja en el plato”, afirmó el jurado.

“De la vista nace el amor, pero el alma de la paella está en el arroz. Para mí, el orden es sabor, arroz en su punto y, al final, ingredientes y presentación”, concluyó. De este modo, la velada confirmó la devoción gastronómica por este emblemático platillo, que ya es parte de la identidad coahuilense.

LOS GANADORES

Categoría Amateur Valenciana: 1er lugar Los parrilleros de los jueves (bicampeones) 2do lugar COPARMEX 3er lugar Paellas UVM Categoría profesional 1er lugar Legado paellero2do lugar Parrillero Luchón 3er lugar Osos Paelleros de la UANE