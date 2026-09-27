¡Madonna contra las divas del pop! ¿Dónde y a qué hora ver los premios MTV VMAs en México?

Hoy será el momento en que la industria del entretenimiento pop celebre una de las premiaciones más esperadas: los MTV Video Music Awards. En esta edición, la competencia reúne a algunas de las mujeres que han marcado el año en la música, entre ellas el regreso de la ‘Reina del Pop’, Madonna.

Snoop Dogg será el presentador principal de la noche, en la que se esperan las actuaciones musicales de la misma Madonna, quien arrancará el show; Lisa, Raye, Sienna Spiro, GENER8ION junto a Yung Lean, Shaboozey con Gunna y Kacey Musgraves, quien rendirá tributo a Dolly Parton. También se realizará un homenaje a George Michael a cargo de Raye, Sombr y Teddy Swims.

La gala podrá verse en vivo desde Los Ángeles este domingo 27 de septiembre, a las 5:30 p. m., hora del centro de México, por Pluto TV, además del canal MTV LA por televisión de paga y en streaming por Paramount+. La transmisión principal está programada para las 5:30 p. m. en el centro de México.