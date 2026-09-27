¡Madonna contra las divas del pop! ¿Dónde y a qué hora ver los premios MTV VMAs en México?
La ‘Reina del Pop’ encabeza la lista con 11 nominaciones, mientras Taylor Swift suma 9 y Ariana Grande y Sabrina Carpenter llegan con 7 cada una a la gran noche de MTV
Hoy será el momento en que la industria del entretenimiento pop celebre una de las premiaciones más esperadas: los MTV Video Music Awards. En esta edición, la competencia reúne a algunas de las mujeres que han marcado el año en la música, entre ellas el regreso de la ‘Reina del Pop’, Madonna.
Snoop Dogg será el presentador principal de la noche, en la que se esperan las actuaciones musicales de la misma Madonna, quien arrancará el show; Lisa, Raye, Sienna Spiro, GENER8ION junto a Yung Lean, Shaboozey con Gunna y Kacey Musgraves, quien rendirá tributo a Dolly Parton. También se realizará un homenaje a George Michael a cargo de Raye, Sombr y Teddy Swims.
La gala podrá verse en vivo desde Los Ángeles este domingo 27 de septiembre, a las 5:30 p. m., hora del centro de México, por Pluto TV, además del canal MTV LA por televisión de paga y en streaming por Paramount+. La transmisión principal está programada para las 5:30 p. m. en el centro de México.
@mtvla La reina de reinas SIEMPRE presente en los #VMAs ♬ sonido original - MTVLA
QUIEREN EL ‘MOONMAN’
Madonna disputa 11 premios, entre los que destacan las tres grandes categorías: Video del Año por ‘Confessions II – The Film’, Artista del Año y Canción del Año, esta última por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.
Por su parte, Swift parte como la segunda más nominada de la noche, con nueve categorías, y será la primera persona en recibir el premio Artist Director Honors, que reconoce a artistas que han desarrollado una voz propia y una trayectoria destacada en la dirección de videos musicales.
UNA FIESTA
La música en español también tendrá una presencia importante durante la gala. Karol G, Shakira, Bad Bunny y Rosalía figuran entre los nominados a Mejor Canción Latina, junto con Fuerza Regida, Ryan Castro, Kapo y GANGSTA.
Shakira compite con ‘Dai Dai’, junto a Burna Boy, y ‘Choka Choka’, su colaboración con Anitta; Karol G con ‘Papasito’; Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia con ‘La Perla’, y Bad Bunny con ‘NUEVAYoL’.
La ceremonia también rendirá homenaje a Dolly Parton, con una presentación encabezada por Kacey Musgraves, mientras que Raye, Sombr y Teddy Swims recordarán a George Michael.