¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en el Mundial de Praga 2026? Así fue su actuación para entrar al Top 20

Donovan Carrillo volvió a colocarse entre los nombres destacados del patinaje artístico internacional. El mexicano finalizó en la posición 19 del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Praga 2026, resultado con el que se metió al Top 20 de la competencia más importante del calendario anual de la ISU en la rama varonil.

La actuación de Carrillo tomó forma desde el programa corto, donde sumó 79.65 puntos para ubicarse en el puesto 14 y asegurar su presencia en la siguiente fase del certamen.

Ese arranque lo puso en zona competitiva frente a varios exponentes europeos, asiáticos y norteamericanos que llegaron a la capital checa como parte del grupo más fuerte del circuito.