¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en el Mundial de Praga 2026? Así fue su actuación para entrar al Top 20
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El mexicano cerró en el lugar 19 de la rama varonil en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 2026, celebrado en Praga, para firmar una actuación sobresaliente
Donovan Carrillo volvió a colocarse entre los nombres destacados del patinaje artístico internacional. El mexicano finalizó en la posición 19 del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Praga 2026, resultado con el que se metió al Top 20 de la competencia más importante del calendario anual de la ISU en la rama varonil.
La actuación de Carrillo tomó forma desde el programa corto, donde sumó 79.65 puntos para ubicarse en el puesto 14 y asegurar su presencia en la siguiente fase del certamen.
Ese arranque lo puso en zona competitiva frente a varios exponentes europeos, asiáticos y norteamericanos que llegaron a la capital checa como parte del grupo más fuerte del circuito.
Ya en el cierre del Mundial, Donovan concluyó con un total de 219.74 puntos, cifra con la que quedó oficialmente en el sitio 19 de la clasificación general masculina.
El dato no solo confirma su presencia en la élite del torneo, sino que también refuerza el lugar que ha construido como una de las principales referencias del patinaje artístico mexicano en la escena internacional.
El Mundial de Praga reunió a varios de los mejores exponentes del planeta y exigió ejecuciones de alto nivel desde el primer segmento.
En ese contexto, el hecho de que Carrillo lograra mantenerse dentro del Top 20 representa un resultado relevante para México, especialmente por el nivel del field y la presión competitiva de una cita de esta magnitud.
Más allá del puesto final, su actuación mantiene vigente a México dentro de una disciplina que históricamente ha tenido escasa representación en estas instancias, y confirma que Carrillo sigue siendo el rostro más sólido del país sobre el hielo rumbo a los siguientes grandes compromisos internacionales.