¿Aún hay boletos para el México vs Portugal? Entradas disponibles hoy en Fanki con tarjetas Banorte

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Fútbol
/ 28 marzo 2026
    ¿Aún hay boletos para el México vs Portugal? Entradas disponibles hoy en Fanki con tarjetas Banorte
    Boletos para el México vs Portugal todavía aparecieron este sábado 28 de marzo en Fanki, con acceso a compra sujeto a disponibilidad y bajo el esquema de pago con tarjeta Banorte. FOTO: ESPECIAL

Aficionados han reportado este sábado 28 de marzo que todavía aparecen boletos disponibles para el México vs Portugal en el Estadio Banorte, aunque la compra queda sujeta a existencia dentro de la fila virtual oficial

A horas del partido entre México y Portugal, usuarios en redes sociales han reportado que todavía aparecen boletos disponibles para el duelo de este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, con acceso a la compra mediante la plataforma oficial de Fanki.

La revisión hecha este mismo sábado muestra que el sitio mantiene activa una sala de espera virtual y advierte que los aficionados podrán comprar “si aún quedan boletos disponibles” cuando llegue su turno, por lo que la venta luce abierta a remanentes sujetos a existencia.

El punto clave es que no se trata de una reapertura anunciada formalmente como nueva fase general, sino de disponibilidad cambiante dentro del sistema oficial.

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En la propia ruta de compra de Fanki aparece la fila virtual de acceso, mientras que publicaciones previas en redes de la boletera y cuentas vinculadas al proceso habían informado que la venta oficial para el México vs Portugal “ha concluido”, lo que sugiere que los lugares detectados este 28 de marzo corresponderían a boletos liberados, remanentes o espacios que volvieron a mostrarse dentro del inventario.

Para los aficionados que buscan asegurar un lugar, el canal que se mantiene como referencia oficial es Fanki. Además, publicaciones relacionadas con la venta del encuentro señalaron que la preventa estuvo vinculada a Banorte, por lo que en redes sociales también se ha insistido en que la compra disponible este sábado sigue apareciendo bajo ese esquema.

Fanki, por su parte, establece en sus preguntas frecuentes que la adquisición se realiza desde su sitio o app, con registro previo y selección del método de pago habilitado para cada evento.

Así, el panorama para este sábado es claro: sí hay reportes de boletos todavía visibles para el México vs Portugal en la página oficial de Fanki, pero la disponibilidad depende del momento de acceso a la fila virtual y no garantiza existencia permanente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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