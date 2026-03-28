¿Aún hay boletos para el México vs Portugal? Entradas disponibles hoy en Fanki con tarjetas Banorte

A horas del partido entre México y Portugal, usuarios en redes sociales han reportado que todavía aparecen boletos disponibles para el duelo de este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, con acceso a la compra mediante la plataforma oficial de Fanki.

La revisión hecha este mismo sábado muestra que el sitio mantiene activa una sala de espera virtual y advierte que los aficionados podrán comprar “si aún quedan boletos disponibles” cuando llegue su turno, por lo que la venta luce abierta a remanentes sujetos a existencia.

El punto clave es que no se trata de una reapertura anunciada formalmente como nueva fase general, sino de disponibilidad cambiante dentro del sistema oficial.