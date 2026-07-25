Con 18 medallas, México se coloca como líder de los Juegos Centroamericanos 2026

La delegación mexicana cerró la primera jornada con finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una cosecha de 18 medallas, impulsada por actuaciones en remo, taekwondo, aguas abiertas, ciclismo de ruta, tiro con arco, bádminton, judo y waterpolo. El primer oro para México en la competencia llegó desde el remo. Melissa Márquez y Aylin Ibarra se adjudicaron la prueba LW2x al detener el cronómetro en 7:22.51 minutos, superando a las embarcaciones de Venezuela y Cuba para inaugurar la cuenta dorada nacional.

Horas después, las aguas abiertas aportaron otro título. El morelense Paulo Strehlke se impuso en la prueba masculina de 10 kilómetros con tiempo de 2:02:34, mientras que Diego Obele completó una jornada positiva para el equipo mexicano al quedarse con el bronce. En la rama femenil, Yuritzi Salgado obtuvo la plata y Dalia Moreno el bronce, consolidando la presencia mexicana en el podio.

El taekwondo también tuvo un papel destacado durante el arranque del programa de medallas. El oaxaqueño William de Jesús Arroyo ganó el oro en poomsae tradicional varonil con una puntuación de 8.820, mientras que Cecilia Lee consiguió la plata en la modalidad femenil con 8.390 unidades. Más tarde, ambos volvieron al área de competencia para conquistar el oro en poomsae mixto, sumando una segunda presea para cada uno en la jornada. En el ciclismo de ruta, Sara Roel obtuvo la medalla de plata en la contrarreloj individual femenil tras registrar 40:33.53. Entre los hombres, Édgar “Chucky” Cadena se quedó con la plata y Sebastián Ruiz con el bronce, dando a México dos lugares en el podio de la prueba contrarreloj.

Otra de las disciplinas que aportó oros fue el bádminton. El conjunto integrado por Armando Gaitán, Job Castillo, Juan Torres, Luis Montoya, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos venció 3-0 a Guatemala en la final por equipos mixtos para asegurar el campeonato regional. En tiro con arco, México dominó las competencias por equipos en recurvo. Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia derrotaron a Colombia por marcador de 5-1 para ganar el oro femenil. Más tarde, Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla repitieron la dosis al imponerse 6-2 a los colombianos en la final varonil. El judo también aportó al medallero. Paulina Martínez obtuvo el bronce en la categoría de -52 kilogramos tras vencer a la colombiana Wendy Golu, mientras que Robin Jara se quedó con la plata en los -66 kilogramos después de disputar la final ante el cubano Orlando Polanco.

En remo, Rafael Mejía y Roberto Ahumada sumaron un bronce adicional para México en la prueba LM1x. La última medalla del día llegó en el torneo varonil de waterpolo. México derrotó 17-13 a Cuba en el partido por el tercer lugar para quedarse con el bronce y poner el cierre a una jornada productiva. Con estos resultados, la representación nacional concluyó el primer día de finales con un total de 18 medallas: 8 de oro, 6 de plata y 4 de bronce, colocándose entre las delegaciones más destacadas en el inicio de Santo Domingo 2026. Al cierre de la jornada, México aparece en la primera posición de la clasificación general, por delante de Cuba, que acumula ocho medallas, y de Venezuela, que suma seis. Colombia, República Dominicana y Guatemala completan los primeros puestos de una tabla que comenzó a perfilar la disputa por el liderato regional.