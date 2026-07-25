Lando Norris arrebata la pole del GP de Hungría; Checo Pérez saldrá último

Lando Norris golpeó en el momento decisivo y conquistó la pole position del Gran Premio de Hungría 2026, mientras Sergio “Checo” Pérez vivió el extremo opuesto: terminó en el lugar 22 y arrancará último con Cadillac en el Hungaroring. El campeón mundial detuvo el cronómetro en 1:17.207 durante su vuelta final de la Q3 y desplazó por 12 milésimas a Lewis Hamilton, quien parecía encaminado a firmar su décima pole en Budapest. Para Norris fue su primera posición de privilegio de la temporada, la número 17 de su carrera y la segunda en este circuito.

El resultado terminó con el dominio de Mercedes, escudería que había conseguido las poles de las primeras 10 fechas de la Fórmula 1 2026.

Sin embargo, las sanciones modificaron la parrilla: Hamilton perdió tres puestos por estorbar a Oscar Piastri y Kimi Antonelli recibió el mismo castigo por no reducir la velocidad ante banderas amarillas. Así, Norris compartirá la primera fila con Charles Leclerc; Piastri y Max Verstappen partirán tercero y cuarto. Hamilton cayó al quinto sitio, seguido de George Russell, Antonelli, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg. La clasificación fue más amarga para Checo Pérez. El mexicano llegó condicionado después de que una falla en los frenos de su Cadillac provocara humo y una bandera roja durante la tercera práctica. En la Q1 nunca encontró el ritmo y su última vuelta, de 1:21.322, lo dejó a 4.115 segundos de Norris y a 436 milésimas de su compañero Valtteri Bottas, penúltimo. Cadillac ocupará la última fila, señal del complicado rendimiento del monoplaza en un trazado donde la carga aerodinámica y la precisión son determinantes. Para Checo, remontar será difícil porque el Hungaroring ofrece pocas oportunidades de rebase.

El GP de Hungría será este domingo 26 será este domingo de julio, a las 7:00 horas del centro de México. Serán 70 vueltas al circuito de 4.381 kilómetros, con Norris en posición ideal para repetir su victoria de 2025 y Pérez obligado a construir una carrera de resistencia desde el fondo.