Coahuila tira al blanco en Santo Domingo 2026: Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande ganan oro

Coahuila convirtió el Campo de Tiro con Arco del Parque del Este en territorio dorado. Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande conquistaron este sábado medallas de oro para México en las pruebas por equipos de arco recurvo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Vázquez, originaria de Ramos Arizpe, y la saltillense Ruiz compartieron la línea de tiro con la sonorense Alejandra Valencia. El tridente que obtuvo el bronce olímpico en París 2024 confirmó su condición de favorito al derrotar 5-1 a Colombia en la Final femenil.

El duelo comenzó con empate 56-56, pero México elevó la puntería y tomó el mando con un 57-53 en el segundo set. La historia quedó sentenciada en el tercero: las mexicanas ganaron 56-55 y aseguraron el campeonato sin necesitar una cuarta ronda. Antes, habían despachado 6-0 a El Salvador en Semifinales. La victoria permitió al país refrendar la corona conseguida en San Salvador 2023. Para Ángela Ruiz y Alejandra Valencia significó el bicampeonato; Ana Paula Vázquez volvió al certamen regional luego de perderse la edición anterior mientras se recuperaba de una cirugía en el hombro.

Minutos más tarde llegó el segundo flechazo coahuilense. Matías Grande formó equipo con Francisco Padilla y Raúl Tadeo Rodríguez para superar 5-3 a Colombia en la Final varonil. México ganó el primer set 57-54, cedió el segundo 55-56 y recuperó la ventaja con un 56-55. El empate 52-52 del cuarto parcial dio al Tricolor el punto definitivo para subir a lo más alto del podio. Grande había anticipado su jornada desde la clasificación del viernes, en la que terminó primero del recurvo varonil y ayudó a colocar a México como líder por equipos. En Semifinales, los arqueros nacionales eliminaron 6-2 a Cuba antes de imponerse a los colombianos Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz.

Los oros de Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande ratifican el peso de Coahuila en el tiro con arco mexicano. Además, abren la cosecha de la disciplina para el país en Santo Domingo 2026 y mantienen a sus representantes con opciones de agregar preseas en las competencias individuales y de equipos mixtos que continuarán durante los próximos días.