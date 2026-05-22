Copa XCO Ramos: así será la carrera de ciclismo de montaña en Coahuila

La región sureste de Coahuila se prepara para recibir una jornada de ciclismo de montaña con la realización de la Copa XCO Ramos, competencia de cross country olímpico (XCO) que reunirá a más de 150 ciclistas este domingo 24 de mayo en Ramos Arizpe. El evento se desarrollará en una pista de 3.9 kilómetros ubicada sobre la carretera Monterrey-Saltillo y la avenida Panorámica, en un circuito diseñado especialmente para ofrecer un recorrido técnico y dinámico. La modalidad XCO se caracteriza por carreras cortas e intensas, donde la estrategia y la habilidad sobre la bicicleta son fundamentales debido a las constantes subidas, descensos rápidos y pasos angostos tipo SingleTrack, donde rebasar suele convertirse en uno de los mayores retos.

La organización del evento corre a cargo de XCO Noreste, agrupación que además trabajó en el trazado y limpieza de los caminos con autorización del municipio. El objetivo no solo es celebrar la competencia, sino también dejar habilitada la pista para entrenamientos y futuras actividades durante el resto del año, buscando fortalecer la práctica del ciclismo de montaña en la región.

La Copa XCO Ramos contará con categorías para distintos niveles y edades, desde juveniles y principiantes hasta intermedios, avanzados, expertos y élite, tanto en la rama varonil como femenil. Se espera participación principalmente de corredores provenientes de Saltillo y Monterrey, aunque también habrá representantes de otros municipios de Coahuila, así como de Nuevo León y Tamaulipas. Las primeras salidas están programadas para las 7:15 de la mañana, por lo que se prevé una intensa actividad desde las primeras horas del domingo. En este tipo de competencias, cada vuelta exige máxima concentración debido a las secciones técnicas y cambios constantes de ritmo que suelen marcar diferencias entre los participantes. Los organizadores informaron que el costo de inscripción es de 300 pesos para categorías juveniles y femeniles, mientras que las categorías varoniles tendrán un costo de 450 pesos. Los interesados pueden consultar detalles sobre registros, horarios y reglamento a través de las redes sociales de XCO Noreste.

Con un circuito pensado para la velocidad y la técnica, además de una convocatoria que reunirá a ciclistas de distintos estados del norte del país, la Copa XCO Ramos apunta a convertirse en una de las fechas importantes para el ciclismo de montaña regional durante este año.

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