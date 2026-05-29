Corbin Carroll entra en territorio de leyendas y revive una marca centenaria de Lou Gehrig

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Corbin Carroll entra en territorio de leyendas y revive una marca centenaria de Lou Gehrig
    El estelar, de 25 años jardinero de los Arizona Diamondbacks está teniendo un arranque de temporada histórico. FOTO: GETTY IMAGES

El jardinero de los Arizona Diamondbacks igualó una marca que permanecía intacta desde 1926 y continúa consolidándose como una de las figuras más completas de las Grandes Ligas

Corbin Carroll sigue demostrando que pertenece a la élite del béisbol de las Grandes Ligas. A sus 25 años, la estrella de los Diamondbacks de Arizona atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ha comenzado la temporada 2026 escribiendo páginas que lo colocan junto a algunos de los nombres más legendarios en la historia del deporte.

Antes de la llegada de junio, Carroll ya había acumulado 8 triples y 30 bases por bolas, una combinación estadística que no se registraba desde 1926, cuando el histórico Lou Gehrig alcanzó esos mismos números con los Yankees de Nueva York. La hazaña refleja mucho más que producción ofensiva: evidencia una mezcla excepcional de velocidad, disciplina en el plato y capacidad para generar peligro constante.

https://vanguardia.com.mx/deportes/von-miller-en-campana-para-volver-a-denver-para-cerrar-en-casa-su-brillante-carrera-OH21040349

Uno de los momentos clave de esta histórica racha llegó durante una serie frente a los Rockies de Colorado. En una actuación memorable ante su afición en el Chase Field, Carroll tuvo una noche perfecta al bate al irse de 4-4, incluyendo dos triples, una exhibición que reafirmó su condición como uno de los jugadores más explosivos de la Liga Nacional.

La temporada de Carroll no solo está destacando por sus estadísticas actuales. Hace apenas unos días también se convirtió en el segundo jugador más rápido en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar 50 triples y 80 cuadrangulares durante su carrera. El jardinero logró la marca en apenas 537 partidos, superado únicamente por Lou Gehrig, quien necesitó 461 encuentros para conseguirlo.

La combinación de velocidad, inteligencia y agresividad en las bases ha convertido a Carroll en una pieza fundamental para los Diamondbacks. Su capacidad para generar oportunidades ofensivas, ya sea con un batazo de extrabases o negociando boletos, lo ha transformado en el motor ofensivo de Arizona y en uno de los peloteros más difíciles de contener en el béisbol actual.

Especialistas y aficionados coinciden en que lo más impresionante de su rendimiento no son los récords aislados, sino la consistencia con la que mantiene un nivel de élite. Carroll ha logrado combinar poder y velocidad de una manera poco común, integrándose a un grupo exclusivo de jugadores capaces de influir en el juego desde múltiples facetas.

Su desempeño también ha abierto la puerta a nuevas proyecciones históricas. Diversos analistas consideran que, si logra mantenerse saludable, podría convertirse en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en liderar su liga en triples durante tres temporadas consecutivas, una muestra de la singularidad de su talento.

Con el uniforme de Arizona, Corbin Carroll no solo está ayudando a ganar partidos; está redefiniendo el concepto de jugador completo en el béisbol moderno. Mientras continúa acumulando récords y comparaciones con leyendas del pasado, su nombre ya comienza a escribirse con letras propias entre las grandes figuras de esta generación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Arizona
Colorado
Estados Unidos

Organizaciones


Arizona Diamondbacks

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Morena: Reglas electorales

Morena: Reglas electorales
true

La CNTE juega siempre al primero y diez

El gobierno mexicano activó restricciones temporales para viajeros de África por el brote de ébola, previo al arranque del Mundial 2026.

México restringe ingreso de viajeros de África por brote de ébola a días del Mundial 2026

La subasta organizada por el Indep dejó sin comprador dos propiedades vinculadas con “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva. Solo cuatro de los 75 lotes ofertados lograron venderse.

Les hacen el feo... Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a ’El Mencho’ y Alfredo Beltrán Leyva
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Millones de mexicanos utilizan la Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de sus servicios son gratuitos, algunas operaciones sí generan comisiones.

Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?
El Gobierno federal presentó una nueva versión de “La niña futbolista”, interpretada por Julieta Venegas, mientras continúan las actividades culturales y deportivas previas al Mundial.

Presentan ‘La niña futbolista’ canción interpretada por Julieta Venegas para el Mundial 2026
Toluca y Tigres disputan en el Nemesio Diez una Final de Concachampions con título regional y boleto mundialista en juego.

¿Dónde ver Toluca vs Tigres? Horario y alineaciones de la Final de ‘Concachampions’ 2026