Von Miller, en campaña para volver a Denver para cerrar en casa su brillante carrera

Von Miller quiere escribir el último capítulo de su brillante carrera donde todo comenzó. El histórico linebacker, considerado uno de los defensivos más dominantes de su generación, ha dejado claro que su principal objetivo es regresar a los Denver Broncos, la franquicia que lo seleccionó con la segunda elección global del Draft de 2011 y con la que alcanzó la gloria máxima en la NFL. A sus 37 años, Miller no contempla el retiro y ha iniciado gestiones tanto públicas como privadas para reencontrarse con la organización de Colorado. El veterano aseguró que, aunque ya no aspira a un rol protagónico como titular indiscutible, todavía puede aportar dentro y fuera del campo.

“Obviamente no sería titular, pero con el grupo que tenemos, los apoyadores externos conmigo y Nik Bonitto seríamos una fuerza imparable”, señaló Miller, convencido de que aún posee las herramientas necesarias para contribuir al éxito del equipo. Más allá de su rendimiento deportivo, el veterano defensor busca convertirse en una pieza clave dentro del vestidor. Su intención es aportar liderazgo y experiencia a una plantilla joven encabezada por figuras emergentes como Bo Nix y Courtland Sutton. “Me encantaría ayudar y ser vicepresidente de Bo Nix y Courtland Sutton. He sido el líder y también he sido vicepresidente. Me encantaría contribuir a que volvamos a la gloria, a levantar ese trofeo y a que vuelva a caer el confeti”, expresó el exjugador más valioso del Super Bowl 50, evocando el campeonato conquistado con Denver. Los números respaldan la confianza de Miller. Durante la temporada 2025 con los Washington Commanders, registró 9 capturas de quarterback y 36 presiones, pese a participar en apenas el 37 por ciento de las jugadas defensivas, demostrando que todavía puede ser un elemento valioso en situaciones de pase. Aunque el mercado de agentes libres no ha mostrado demasiado movimiento respecto a su futuro, Miller mantiene intacta su confianza. “ A mis 37 años todavía puedo levantarme de la cama y presionar al quarterback. Sigo siendo un gran tipo en el vestuario, aporto mucha energía y me aseguraré de que todos estén listos para jugar”, afirmó.

La trayectoria del linebacker habla por sí sola. Con 138.5 sacks, se mantiene como el líder entre los jugadores activos y ocupa el noveno lugar histórico en la NFL. Su paso por Denver dejó una huella imborrable gracias a ocho selecciones al Pro Bowl, tres nombramientos al primer equipo All-Pro y su inolvidable actuación en el Super Bowl 50, donde fue nombrado MVP tras liderar la victoria sobre los Carolina Panthers. Por ahora, los Broncos no han realizado una oferta formal para concretar su regreso. Sin embargo, Miller ha mantenido comunicación con el gerente general George Paton, lo que mantiene viva la posibilidad de un reencuentro. Además, el deseo del veterano de integrarse a una directiva de la NFL una vez concluida su etapa como jugador podría abrir la puerta para que su historia con Denver tenga un último y emotivo capítulo.

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