Corre por la Educación 2026 reunirá a corredores y familias en Saltillo

La carrera Corre por la Educación 2026 fue presentada oficialmente como una iniciativa que busca impulsar la educación a través del deporte y la participación de las familias.

El evento se realizará el domingo 19 de abril de 2026, teniendo como sede y punto de arranque la Agencia Mazda Saltillo, con la expectativa de reunir a corredores de distintas edades en un ambiente social y formativo.

Durante la presentación, Omar Hernández, presidente del comité organizador, destacó el impacto educativo que tiene este proyecto, al señalar que el apoyo no se limita a lo académico, sino a la formación integral de los niños.

“Les entregamos inteligencia, criterio y valores. Las escuelas que están apoyadas por nosotros tienen promedios más altos porque también respaldamos programas para que su educación sea más formal e integral. Por eso hablamos de que estamos apostando por el futuro”, expresó.

Hernández subrayó que el objetivo va más allá del presente y apunta a la formación de nuevas generaciones comprometidas con su entorno.

“No solo estamos impactando a los ciudadanos de hoy, estamos impactando a los líderes de mañana, a niños que más adelante tendrán herramientas para competir en cualquier lugar del mundo, pero sin olvidar la importancia de servir a su propia comunidad”, explicó.