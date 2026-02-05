Corre por la Educación 2026 reunirá a corredores y familias en Saltillo

Deportes
/ 5 febrero 2026
    Corre por la Educación 2026 reunirá a corredores y familias en Saltillo
    La carrera Corre por la Educación 2026, organizada por el Rotary Club del Valle de Arizpe y ChronoSport, se correrá el 19 de abril en Saltillo con distancias de 5K, 12K y pruebas infantiles, promoviendo educación, valores y deporte en familia. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La carrera, organizada por el Rotary Club del Valle de Arizpe y ChronoSport, se celebrará el 19 de abril en Saltillo con distancias de 5K, 12K y pruebas infantiles

La carrera Corre por la Educación 2026 fue presentada oficialmente como una iniciativa que busca impulsar la educación a través del deporte y la participación de las familias.

El evento se realizará el domingo 19 de abril de 2026, teniendo como sede y punto de arranque la Agencia Mazda Saltillo, con la expectativa de reunir a corredores de distintas edades en un ambiente social y formativo.

Durante la presentación, Omar Hernández, presidente del comité organizador, destacó el impacto educativo que tiene este proyecto, al señalar que el apoyo no se limita a lo académico, sino a la formación integral de los niños.

“Les entregamos inteligencia, criterio y valores. Las escuelas que están apoyadas por nosotros tienen promedios más altos porque también respaldamos programas para que su educación sea más formal e integral. Por eso hablamos de que estamos apostando por el futuro”, expresó.

Hernández subrayó que el objetivo va más allá del presente y apunta a la formación de nuevas generaciones comprometidas con su entorno.

“No solo estamos impactando a los ciudadanos de hoy, estamos impactando a los líderes de mañana, a niños que más adelante tendrán herramientas para competir en cualquier lugar del mundo, pero sin olvidar la importancia de servir a su propia comunidad”, explicó.

$!La carrera Corre por la Educación 2026 se realizará el 19 de abril en Saltillo, con salida en la Agencia Mazda Saltillo y distancias de 5K, 12K y pruebas infantiles, en un evento deportivo con causa social impulsado por el Rotary Club del Valle de Arizpe.
La carrera Corre por la Educación 2026 se realizará el 19 de abril en Saltillo, con salida en la Agencia Mazda Saltillo y distancias de 5K, 12K y pruebas infantiles, en un evento deportivo con causa social impulsado por el Rotary Club del Valle de Arizpe. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Un evento para todas las edades

La competencia contempla distancias de 5K y 12K, además de carreras infantiles, lo que permitirá la participación tanto de corredores recreativos como de atletas con mayor experiencia.

Los horarios de salida serán a las 7:00 a.m. para las categorías adultas y a las 8:30 a.m. para las infantiles.

El presidente del comité organizador remarcó el carácter familiar del evento y la intención de acercar a los niños al deporte.

“Queremos ver a las familias completas cruzando la meta, a papás y mamás acompañando a sus hijos, y sobre todo, llamar a los niños al deporte. Si ya los estamos formando en educación, también queremos que se acerquen a la actividad física”, comentó.

Categorías y premiación

En la prueba de 5K, habrá categorías varonil y femenil, con trofeos para el primero, segundo y tercer lugar.

El 12K, también en ambas ramas, contará con premiación en efectivo, con 4,000 pesos para el primer lugar, 3,000 para el segundo y 1,000 para el tercero.

Las carreras infantiles, en ambas ramas, estarán divididas por edades y distancias: 11 a 12 años: 800 metros; 9 a 10 años: 600 metros; 7 a 8 años: 400 metros, y 6 años y menores: 200 metros

Como parte del impacto social del evento, Hernández informó que 70 niños de siete escuelas apoyadas por el programa participarán en la carrera, tras un proceso de preselección interna, reforzando el vínculo entre educación y deporte.

$!Corredores y familias participarán en la carrera Corre por la Educación 2026, una iniciativa que combina deporte, valores y apoyo a la educación, con premiación, actividades infantiles y la organización conjunta del Rotary Club del Valle de Arizpe y ChronoSport.
Corredores y familias participarán en la carrera Corre por la Educación 2026, una iniciativa que combina deporte, valores y apoyo a la educación, con premiación, actividades infantiles y la organización conjunta del Rotary Club del Valle de Arizpe y ChronoSport. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Kit del corredor e inscripciones

El kit del corredor incluirá playera conmemorativa, número con chip, medalla de participación, kit de recuperación, premiación y paquete de fotografías.

Las inscripciones tendrán un costo de 300 pesos en categoría general y 120 pesos en infantil.

Los puntos de inscripción estarán disponibles en Tessen, Innovasport, Velocup y Fissiovital en Saltillo, así como en ChronoSport en Ramos Arizpe.

Una fórmula con impacto social

Finalmente, el presidente del comité organizador resumió el espíritu del evento al asegurar que “si sumamos educación, valores, familia y deporte, no es solo una suma, es una fórmula ganadora”, con la que esperan generar orgullo y un impacto positivo en la comunidad.

