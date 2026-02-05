Obed Vargas y Álvaro Fidalgo suman minutos en la goleada del Atlético de Madrid sobre el Betis en Copa del Rey

Atlético de Madrid avanzó a las Semifinales de la Copa del Rey 2025-26 con una contundente victoria por 5-0 sobre el Real Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un resultado que destacó tanto por la eficacia rojiblanca como por los debuts de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo con sus respectivos equipos.

Los colchoneros impusieron su superioridad desde el arranque del duelo: Dávid Hancko abrió el marcador con un certero cabezazo al 12’, antes de que Giuliano Simeone estirara la ventaja al 30’.

El nigeriano Ademola Lookman se lució con una brillante actuación al marcar el tercero antes del descanso y ser una pieza clave en la primera mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Rams y 49ers jugarán el primer partido de la NFL en Australia

En el complemento, Antoine Griezmann amplió la ventaja al 62’ tras una asistencia de Lookman, y ya en los últimos minutos Thiago Almada cerró la goleada ante un Betis incapaz de reaccionar.

Del lado individual, Álvaro Fidalgo, recientemente fichado por el Real Betis, ingresó al inicio del segundo tiempo (minuto 46) para vivir sus primeros minutos oficiales con el equipo verdiblanco tras su paso por el Club América.