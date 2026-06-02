FIFA modifica el reglamento para el Mundial 2026; estos son los cambios más importantes

Las nuevas disposiciones fueron explicadas por el exárbitro italiano Pierluigi Collina, quien señaló que varias de las medidas están dirigidas a evitar conductas que retrasan la reanudación del juego y afectan el ritmo de los encuentros.

A poco más de una semana del arranque de la Copa del Mundo 2026 , la FIFA confirmó una serie de modificaciones al reglamento que serán aplicadas durante el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Los cambios buscan aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir las interrupciones innecesarias y fortalecer las herramientas de los árbitros para corregir decisiones durante los partidos.

La medida busca reducir una práctica frecuente en los minutos finales de los partidos, cuando algunos equipos intentan consumir tiempo para conservar una ventaja en el marcador.

Si el equipo no realiza el saque de banda dentro de ese tiempo, perderá la posesión y el balón será entregado al rival. En el caso de los saques de meta, la sanción será aún más significativa: el adversario recibirá un tiro de esquina a favor.

Uno de los ajustes más relevantes involucra los saques de banda y los saques de meta. Cuando el árbitro considere que un jugador está retrasando deliberadamente la ejecución de estas acciones, iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos.

Sustituciones con tiempo límite

La FIFA también implementará nuevas reglas para los cambios de jugadores. El futbolista que abandone el terreno de juego tendrá únicamente diez segundos para salir por la línea más cercana.

Si excede ese tiempo, el jugador sustituto no podrá ingresar de inmediato y deberá esperar hasta la siguiente interrupción del encuentro, además de que deberá transcurrir al menos un minuto de juego. Durante ese lapso, el equipo permanecerá con un hombre menos.

La intención es evitar demoras durante los cambios, especialmente en las etapas decisivas de los encuentros.

Atención médica y regreso al campo

Otra disposición que continuará vigente está relacionada con las asistencias médicas dentro de la cancha. Cuando un jugador reciba atención y el partido se detenga por esa razón, deberá permanecer fuera del campo durante un minuto antes de regresar.

La regla contempla excepciones para situaciones específicas, aunque en términos generales pretende desalentar interrupciones innecesarias y garantizar que los futbolistas realmente se encuentren en condiciones de continuar jugando.

El VAR amplía su margen de acción

Las funciones del Videoarbitraje también serán ampliadas durante el Mundial.

Entre las novedades destaca la posibilidad de intervenir en acciones relacionadas con segundas tarjetas amarillas que terminen en expulsión cuando exista un error claro por parte del cuerpo arbitral.

Asimismo, el VAR podrá revisar decisiones incorrectas sobre tiros de esquina, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata antes de que la jugada se reanude.

La tecnología también estará facultada para advertir infracciones previas a la ejecución de tiros libres o saques de esquina, como bloqueos o empujones que pasen desapercibidos para el árbitro central.

Cambios disciplinarios y limpieza de tarjetas

Las modificaciones también alcanzan el apartado disciplinario. Los árbitros podrán considerar la expulsión de futbolistas que se cubran la boca con la mano, el brazo o la camiseta durante enfrentamientos con rivales si interpretan que la acción tiene una intención antideportiva.

De igual manera, los jugadores que abandonen el terreno de juego como forma de protesta por una decisión arbitral podrán recibir tarjeta roja. La sanción también podrá extenderse a integrantes del cuerpo técnico que promuevan ese comportamiento.

Si una protesta colectiva provoca la suspensión de un partido, la FIFA contempla incluso la posibilidad de declarar perdedor al equipo responsable.

Por otra parte, el nuevo formato de 48 selecciones obligó a ajustar el sistema de acumulación de amonestaciones. Las tarjetas amarillas serán eliminadas al finalizar la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final, permitiendo que los futbolistas lleguen sin riesgo de suspensión por acumulación tanto a los octavos de final como a las semifinales.

Además, cuando las condiciones climáticas lo requieran, los árbitros podrán ordenar pausas de hidratación, previstas generalmente alrededor del minuto 22 de cada tiempo, con el objetivo de proteger la salud de los jugadores durante partidos disputados bajo temperaturas elevadas.

Con información de SI