MÉXICO.- Por primera vez en muchos años, Pumas abrió la cartera para fichar jugadores en la búsqueda de un campeonato. Cuando se han jugado 10 fechas del torneo Apertura, la inversión no ha rendido dividendos.

Pumas fue goleado en casa 5-1 por Santos, que se apoyó en dos goles del colombiano Harold Preciado para salir con el triunfo de la capital del país.

Luego de la pobre actuación, en los minutos finales del encuentro, un sector de la hinchada abucheó al arquero Julio González y al astro brasileño Dani Alves. El laureado lateral fue la contratación más mediática de los universitarios desde que ficharon al alemán Bernd Schuster en la temporada 1996-97.

Pumas está sumido en una racha de seis partidos sin triunfos, cinco de esos coinciden con la llegada de Alves.

El brasileño de 39 años también jugó de inicio cuando el Barcelona goleó 6-0 a los universitarios por el trofeo Joan Gamper.

“Si les gusta la palabra crisis no tengo problema que la pongan, usen la palabra que más resultados les dé a todos para que todo esto sea peor”, dijo el técnico argentino Andrés Lillini, quien el viernes fue ratificado por la dirigencia.

Además de Alves, Pumas fichó a Eduardo Salvio y Gustavo del Prete y le renovó acuerdo al delantero Juan Dinenno, todos argentinos, en la búsqueda de romper una sequía de títulos que se remonta al Clausura 2011.

“Los abucheos no me parecen normales ni propios para jugadores íntegros que dejan todo. No lo comparto porque en las buenas llegan y los abrazan”, agregó el estratega, quien al final del encuentro estuvo cerca de ser impactado por un vaso con cerveza. “Les pido que tengan paciencia y no se enganchen en la violencia”.

Preciado marcó sus goles a los 29 y 39 minutos y además asistió al argentino Juan Brunetta para otro tanto a los 50. El uruguayo Fernando Gorriarán y el argentino Leo Suárez sellaron la cuenta, el primero al ejecutar penal a los 42 y el otro con un remate dentro del área a los 78.

Los Guerreros han ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Suman 16 puntos para colocarse en la quinta posición, con un encuentro menos.

“Es el camino que queremos tomar, el que la afición quiere y ceo que los jugadores están cada día con más confianza es el camino trazado”, dijo Hugo Colace, asistente del entrenador Eduardo Fentanes, quien fue expulsado. “No sé si somos una sorpresa, pero trabajamos para ganar partidos dentro y fuera de casa”.

Dinenno descontó a los 79 para Pumas, que ha permitido 11 goles en sus últimos tres partidos, todas derrotas. Con sus ocho puntos, se ubican en el puesto 16 en la tabla de 18 equipos de la primera división.

Lillini dijo que, a pesar de los malos resultados, no ha pensado en poner su renuncia sobre la mesa.

“No se me pasa por la cabeza. No soy un desalmado o un mercenario. No quiero dejar al grupo a la deriva porque lo más fácil es decir ‘chau’ y poner a mucha gente contenta y poner a otro entrenador”, afirmó Lillini, quien asumió dos años y medio tras la renuncia del español Míchel González.

“Yo agradezco la confianza, pero eso va cambiando a medida que pasan estas cosas negativas. Ya veremos si en esta jornada doble salimos de esto. O nos sostienen o nos condenan los resultados”, dijo el técnico.

El cuadro universitario deberá levantar cabeza pronto porque a media semana recibe a Tigres, equipo con una de los mejores ataques del futbol mexicano, en partido adelantado de la fecha 16.

