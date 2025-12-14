UIF congela cuentas ligadas a ‘El Limones’; Harfuch niega nexo con diputado

CDMX.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer avances en la investigación contra Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva relacionada con extorsiones a comerciantes y ganaderos en el norte del país.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, realizada este 14 de mayo, García Harfuch informó que, como parte del seguimiento a las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a personas del círculo cercano del imputado, así como de empresas con distintos giros comerciales.

El funcionario explicó que las investigaciones se originaron a partir de denuncias específicas por el delito de extorsión, las cuales, subrayó, no guardan relación con actividades sindicales ni con organizaciones gremiales.

Al ser cuestionado sobre un posible vínculo entre “El Limones” y el diputado Pedro Haces, relacionado con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), García Harfuch señaló que no existe, hasta el momento, ninguna línea de investigación que apunte a una relación de carácter político o sindical.

“El caso inicia por extorsión directa, desde cobros a empresarios y agricultores. No está vinculado a ningún sindicato”, precisó el titular de la SSPC, al insistir en que las indagatorias se concentran en delitos del fuero federal y de delincuencia organizada.

García Harfuch detalló que Rodríguez Ortiz está vinculado con una célula criminal que opera principalmente en los estados de Durango y Coahuila, identificada como “Los Cabrera”, grupo al que se le atribuyen diversas actividades ilícitas en la región.

“Lo tenemos vinculado con una célula criminal apodada Los Cabrera. Este sujeto ha mencionado que tiene un vínculo y que trabaja directamente para un líder delincuencial de esta organización”, explicó.

El secretario enfatizó que, hasta ahora, no existe evidencia que relacione a “El Limones” con figuras políticas o con estructuras sindicales, y aseguró que las investigaciones continuarán con base en pruebas y denuncias concretas.

Las autoridades federales señalaron que los trabajos de inteligencia financiera y operativa seguirán en curso para desarticular la estructura económica de la organización delictiva y deslindar responsabilidades conforme avancen los procesos judiciales. Con información de El Universal