Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’

Noticias
/ 14 diciembre 2025
    Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’
    En conferencia de prensa el secretario habló sobre la detención de ‘El Limones’.

El secretario de Seguridad señala que no hay relación de Édgar ‘N’ con el sindicato

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó en una conferencia de prensa una relación entre Édgar “N”, “El Limones”, con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y su líder, Pedro Haces.

El funcionario federal señaló que “El Limones” se reportaba directamente con el grupo criminal de “Los Cabrera”, dedicado a la venta y distribución de droga, robo de vehículos, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero y desaparición.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

“Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato (...) lo que lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada de ‘Los Cabrera’”, mencionó en la conferencia.

El secretario puntualizó que se trata de investigaciones recientes, por lo que continúan las investigaciones sobre el caso de esta célula ligada al Cártel de Sinaloa.

En la conferencia el secretario mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó depósitos inusuales de procedencia ilícita en las cuentas de “El Limones”, por lo que se procedió al bloqueo de cuentas de varias personas de su círculo cercano, así como de tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares.

$!En conferencia presentaron los detalles de este operativo.
En conferencia presentaron los detalles de este operativo. FOTO: ESPECIAL

Al ser cuestionado sobre las cifras, el funcionario federal afirmó que solicitará a la UIF que emita un comunicado en el que precise los montos a los que ascienden.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

Fue el pasado miércoles cuando se informó la detención de Édgar “N”, quien operaba en los estados de Durango y Coahuila, recordó Omar García en la conferencia y resaltó que estas acciones forman parte del acuerdo nacional para combatir la extorsión.

Puntualizó que desde que inició esta estrategia, el pasado 6 de julio, han sido detenidas más de 600 personas por este delito, “lo que refleja un esfuerzo sostenido de coordinación con las entidades federativas”.

Temas


Extorsiones
Seguridad

Localizaciones


CDMX
Coahuila

Personajes


Omar García Harfuch

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

Selección de los editores
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

La Presidenta compartió imágenes del recorrido y señaló que la visita tuvo como objetivo reconocer el papel del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública.

Sheinbaum reconoce labor del Ejército en recorrido por base militar en Chihuahua
Revelan que venta es impulsada por fraudes, omisiones legales y un mercado informal que opera incluso en redes sociales.

Venden reservas ecológicas en Facebook: el negocio millonario del suelo verde
La plataforma Inmuebles24 destacó que este evento tendrá un impacto en el sector inmobiliario en las vertientes de turismo y hospedaje, así como para tiendas y supermercados.

Aumentan hasta 40% rentas en CDMX, Guadalajara y Monterrey por el Mundial 2026
Reducción se da en un contexto de mayor dependencia del gasto federal y riesgos para la inversión pública.

Menos recursos federales golpean obras y finanzas de estados y municipios
En varias ocasiones, Sheinbaum ha evitado hablar de María Corina Machado, mientras que ella le ha pedido solidaridad y sororidad.

‘Llueven’ críticas en redes a Sheinbaum por no respaldar a María Corina