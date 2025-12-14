Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’
El secretario de Seguridad señala que no hay relación de Édgar ‘N’ con el sindicato
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó en una conferencia de prensa una relación entre Édgar “N”, “El Limones”, con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y su líder, Pedro Haces.
El funcionario federal señaló que “El Limones” se reportaba directamente con el grupo criminal de “Los Cabrera”, dedicado a la venta y distribución de droga, robo de vehículos, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero y desaparición.
“Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato (...) lo que lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada de ‘Los Cabrera’”, mencionó en la conferencia.
El secretario puntualizó que se trata de investigaciones recientes, por lo que continúan las investigaciones sobre el caso de esta célula ligada al Cártel de Sinaloa.
En la conferencia el secretario mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó depósitos inusuales de procedencia ilícita en las cuentas de “El Limones”, por lo que se procedió al bloqueo de cuentas de varias personas de su círculo cercano, así como de tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares.
Al ser cuestionado sobre las cifras, el funcionario federal afirmó que solicitará a la UIF que emita un comunicado en el que precise los montos a los que ascienden.
Fue el pasado miércoles cuando se informó la detención de Édgar “N”, quien operaba en los estados de Durango y Coahuila, recordó Omar García en la conferencia y resaltó que estas acciones forman parte del acuerdo nacional para combatir la extorsión.
Puntualizó que desde que inició esta estrategia, el pasado 6 de julio, han sido detenidas más de 600 personas por este delito, “lo que refleja un esfuerzo sostenido de coordinación con las entidades federativas”.