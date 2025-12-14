Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó en una conferencia de prensa una relación entre Édgar “N”, “El Limones”, con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y su líder, Pedro Haces. El funcionario federal señaló que “El Limones” se reportaba directamente con el grupo criminal de “Los Cabrera”, dedicado a la venta y distribución de droga, robo de vehículos, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero y desaparición. TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

“Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato (...) lo que lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada de ‘Los Cabrera’”, mencionó en la conferencia. El secretario puntualizó que se trata de investigaciones recientes, por lo que continúan las investigaciones sobre el caso de esta célula ligada al Cártel de Sinaloa.

En la conferencia el secretario mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó depósitos inusuales de procedencia ilícita en las cuentas de “El Limones”, por lo que se procedió al bloqueo de cuentas de varias personas de su círculo cercano, así como de tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares.