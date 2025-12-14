$!‘No puedo quejarme, tuve mucha suerte en mi carrera’, George Clooney vuelve al cine como ‘Jay Kelly’

Por lo visto, George Clooney tiene un nuevo apodo en Hollywood: Jay Kelly. Es que ningún otro personaje del cine se le parece más que este nuevo rol (que no parece nada nuevo). Hasta él mismo dice en algún momento “por momentos pareciera que me estoy interpretando a mí mismo”. Y resulta casi imposible diferenciar la realidad de la fantasía, sino fuera que sabemos que la historia es pura ficción, en Netflix. Nos hubiera encantado entrevistar incluso al ficticio ‘Jay Kelly’, pero tampoco podíamos rechazar la realidad de entrevistar al verdadero George Clooney. Y como si fuera parte del cine, todo fue secretamente programado con una doble invitación, compartiendo primero unos tragos con él (en persona, claro) justo antes de una proyección privada en la sala Tudum de Netflix, en Hollywood, para entrevistarlo al día siguiente, en un escondido pasillo del mismo Beverly Hills Hotel donde solían vivir escondidos otros grandes como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra y Katharine Hepburn. Sí, sí, tal cual como lo hubiera hecho Jay Kelly. ¿Notas el parecido que nosotros vemos entre el personaje de Jay Kelly y George Clooney? Mucha gente dice que es como si me interpretara yo y cosas así, pero a mí me causa gracia porque no soy así. Si nos fijamos en la historia, yo no tengo los reproches que tiene este hombre. Mis hijos apenas tienen ocho años, pero todavía me aprecian. Los que trabajan y trabajaron conmigo, creo que me quieren también. Yo tengo una vida bastante diferente que la de este hombre. No me puedo identificar al mismo nivel. ¿Ni siquiera te ves como Jay Kelly en la escena que se mira al espejo pensando que él es famoso como Clark Gable? En el momento en que él se mira al espejo... yo no pienso de esa forma. Para mí, esta persona es terrible. Es como Frankenstein, una especie de monstruo que felizmente destruye la vida de otras personas en su camino. Es algo que también me preocupó al momento de leer el guion, porque no sabía como iba a conseguir que en el cine pareciera que la gente lo quiere, después de ver todo lo malo que hace. Pero el guion lo consiguió, de eso se encargó el director.

Aunque él insista, hay demasiados puntos en común entre Jay Kelly y George Clooney. No se puede negar que los dos sean las estrellas más famosas del cine, en la ficción y la realidad. En el cine, él se mira al espejo nombrando a Clark Gable, para convencerse que pueda dejar las mismas huellas en el mundo del cine, que George también deja en la vida real. También tiene dos hijos con su esposa Amal, aunque no tengan la misma edad. Y para evitar el drama familiar de la ficción, decidieron criarlos lejos de los paparazzi de Hollywood, en un aislado viñedo de Francia, con 425 acres y un lago propio. Ni siquiera vendió todavía la villa en el Lago Como que le compró a la familia Heinz (sí, los creadores del Ketchup), además de la vecina Villa Margherita donde solía pasar las vacaciones el famoso compositor Verdi. Es ahí donde encontramos otro parecido, por la zona Europa por donde viaja ‘Jay Kelly’ para recibir un homenaje especial. Y mientras la realidad mostró el estreno mundial en la alfombra roja del Festival de Venecia, en la ficción él se presenta en otra ceremonia especial (con la excusa de tratar de compartir el viaje con la hija). Eso sí: la proyección del homenaje del final, con las mejores actuaciones de su vida, son tan verdaderas como la ficción. Sin que sea ningún spoiler... ¿Qué tan emocionante fue el homenaje a Jay Kelly del final, cuando muestran las mejores escenas del cine, con tus verdaderas actuaciones? Esa escena la filmamos el primer día. Y tengo que decir que yo no sabía que iban a mostrar escenas reales de mi p... vida. Cuando me ven emocionado, tomándole la mano a Adam Sandler, fue muy real. De verdad, yo pensaba que iban a mostrar una versión con efectos especiales de alguna otra película y fue todo una sorpresa. Aquella escena resultó muy emocionante, seguro. ¿Si pudieras elegir de nuevo, volverías a ser famoso? ¿Si volvería a elegir de nuevo todo lo que hice? Sí. La fama es algo gracioso, porque te ofrece la oportunidad de trabajar en proyectos que yo quiero hacer, aunque sea como una luz ultravioleta para los insectos que te electrifica al llegar (Risas). Hay muchas otras piezas que también juegan en el camino.