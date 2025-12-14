Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX

Toluca volvió a escribir una página dorada en su historia al proclamarse campeón del Apertura 2025 de la Liga MX tras imponerse a Tigres UANL en una dramática Final que se definió en tanda de penales por 9-8, luego de un empate 2-2 en el marcador global, en un Estadio Nemesio Díez completamente encendido.

Eran el primero y segundo lugar del torneo, quienes se vieron las caras en una de las definiciones más parejas que se han dado en la historia de las competencias en México.

El duelo de Vuelta arrancó cuesta arriba para los Diablos Rojos. Tigres se adelantó temprano con un gol de Fernando Gorriarán al minuto 14, resultado que obligaba a Toluca a remar contracorriente.

La reacción escarlata llegó antes del descanso, cuando Helinho igualó el marcador al 40’ con un disparo de media distancia que devolvió la esperanza a la afición mexiquense.