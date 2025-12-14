Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX

Fútbol
/ 14 diciembre 2025
    Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX
    Alexis Vega convirtió el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato y su duodécimo título de Liga MX. FOTO: MEXSPORT

Con un Nemesio Díez a reventar, los Diablos Rojos superaron a los felinos en la gran Final del Apertura 2025 en una histórica tanda de penales, en la que Vega marcó el disparo definitivo tras reaparecer luego de una larga lesión

Toluca volvió a escribir una página dorada en su historia al proclamarse campeón del Apertura 2025 de la Liga MX tras imponerse a Tigres UANL en una dramática Final que se definió en tanda de penales por 9-8, luego de un empate 2-2 en el marcador global, en un Estadio Nemesio Díez completamente encendido.

Eran el primero y segundo lugar del torneo, quienes se vieron las caras en una de las definiciones más parejas que se han dado en la historia de las competencias en México.

El duelo de Vuelta arrancó cuesta arriba para los Diablos Rojos. Tigres se adelantó temprano con un gol de Fernando Gorriarán al minuto 14, resultado que obligaba a Toluca a remar contracorriente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

La reacción escarlata llegó antes del descanso, cuando Helinho igualó el marcador al 40’ con un disparo de media distancia que devolvió la esperanza a la afición mexiquense.

En la segunda mitad, Toluca tomó el control del partido y encontró el gol que forzó el alargue al minuto 52, gracias a Paulinho, quien definió dentro del área tras una asistencia de Helinho.

A partir de ese momento, el encuentro se volvió intenso, con llegadas en ambas áreas, cambios estratégicos y un desgaste físico evidente que llevó el partido hasta los tiempos extra sin que el marcador se moviera.

El momento más simbólico de la noche llegó en la tanda de penales. Alexis Vega, quien había pasado prácticamente toda la Liguilla lesionado, reapareció en el tramo final del partido y terminó siendo el héroe inesperado.

El atacante escarlata fue el encargado de cobrar el penal decisivo, que convirtió con sangre fría para sellar el triunfo 9-8, después del fallo de Ángel Correa para Tigres.

Con este resultado, Toluca consiguió el bicampeonato de la Liga MX y alcanzó su título número 12 en la historia del futbol mexicano, igualando a Chivas como el segundo club más ganador del país, solo por detrás del América.

Una Final dramática, cargada de emociones y con un cierre de película, que confirma al Toluca como uno de los grandes protagonistas de esta época en el balompié nacional.

Temas


Futbol
Liguilla
resultados

Localizaciones


Edomex
Toluca

Personajes


Alexis Vega

Organizaciones


Tigres UANL
Liga MX
Toluca FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

