Sale jueza del caso AHMSA y su ausencia podría retrasar la quiebra y venta de activos

MONCLOVA, Coahuila.— El proceso judicial relacionado con la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) registró un nuevo punto de tensión tras darse a conocer la solicitud de licencia y posterior salida de la jueza Ruth Haggi Huerta, quien estaba a cargo del expediente. La situación fue conocida por trabajadores y extrabajadores de la siderúrgica luego de que trascendiera un oficio firmado por Marlene Sandra Chávez, responsable del juzgado, y por Maricruz Osorio, secretaria de Acuerdos.

La información generó sorpresa entre los obreros, quienes señalaron que hasta ese momento no habían sido notificados formalmente sobre el cambio en la conducción del caso. Representantes laborales advirtieron que la ausencia de la jueza podría impactar directamente en los tiempos del procedimiento, particularmente en la fase relacionada con la venta de activos de la empresa, considerada clave para avanzar hacia el pago de adeudos y liquidaciones.

De acuerdo con lo expuesto por voceros de los trabajadores, el proceso de quiebra y concurso mercantil presentaba avances relevantes, como la realización de avalúos, la integración de inventarios y la definición de bases para convocatorias. Entre las últimas determinaciones atribuidas a la jueza Huerta se encontraba el otorgamiento de un plazo de 48 horas para que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez presentara las bases de la subasta de activos.

Hasta el mediodía del sábado, señalaron, no se habían incorporado nuevas actuaciones al expediente, por lo que los trabajadores contemplaban reunirse para solicitar información oficial o documentos que aclararan el estado actual del procedimiento. La incertidumbre se incrementó al no existir claridad sobre si la jueza solicitó únicamente una licencia o presentó su renuncia definitiva, lo que implicaría la designación de un nuevo juzgador.

Por su parte, el abogado Héctor Garza Martínez, representante legal de acreedores, calificó la decisión como sospechosa y advirtió que podría obedecer a factores externos al ámbito judicial. A su consideración, el cambio en el juzgado provocará un mayor retraso tanto en la venta de la siderúrgica como en el cumplimiento de compromisos relacionados con la liquidación de extrabajadores.

En el mismo sentido, el presidente de Canacintra en Monclova, Mario Coria Roehll, reconoció que la salida de la jueza implicará una pausa adicional en el proceso, especialmente si se nombra a un nuevo titular que deba revisar y conocer a fondo el expediente.

De manera provisional, Marlene Sandra Chávez quedó al frente del despacho, acompañada por Maricruz Osorio en las labores administrativas. Durante esta etapa de transición, únicamente se atenderán asuntos urgentes, lo que en la práctica limita cualquier avance sustancial, más aún ante la cercanía del receso judicial. La situación mantiene en expectativa a trabajadores, acreedores y a la región centro de Coahuila, donde el futuro de AHMSA sigue siendo un tema de alto impacto económico y social.

(Con información de medios locales)