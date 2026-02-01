Danza de los millones: Sergio Canales es el que más dinero gana en la Liga MX

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 1 febrero 2026
    Danza de los millones: Sergio Canales es el que más dinero gana en la Liga MX
    Sergio Canales es ya un símbolo en los Rayados del Monterrey y por eso muchos consideran que tiene bien ganado su jugoso sueldo. FOTO: MIGUEL SIERRA/ EFE

El mediocampista de los Rayados destaca, además de por su juego efectivo, por tener las percepciones más altas del futbol mexicano

No resulta extraño que existan futbolistas de la Liga MX cuyos contratos superan los millones de dólares anuales, reflejo del crecimiento económico y deportivo del balompié nacional.

Actualmente, el jugador que encabeza la lista de los mejores pagados es el español Sergio Canales, mediocampista de los Rayados del Monterrey, quien percibe un sueldo aproximado de 5.5 millones de dólares al año, de acuerdo con reportes de medios especializados como OneFootball.

La liga mexicana cuenta con 489 jugadores registrados, cuyas percepciones económicas presentan diferencias sustanciales Un dato clave es que 168 de esos 489 futbolistas son extranjeros, y muchos de sus fichajes alcanzan cifras millonarias, un claro indicador tanto del poder adquisitivo de los clubes como de la calidad del talento importado.

TE PUEDE INTERESAR: João Pedro, la obsesión del Cruz Azul, pese a su renovación con San Luis

En el caso del originario de Santander, España, él es ampliamente reconocido por su calidad técnica y visión de juego. Su llegada al fútbol mexicano se dio en 2023, cuando fue fichado por Monterrey tras una destacada trayectoria en Europa con clubes como el Real Madrid, Valencia, Real Betis y Real Sociedad.

El dorsal 10 del Club de Fútbol Monterrey no arribó a la Liga MX únicamente para competir, sino para marcar diferencia jornada tras jornada, demostrando que el talento respaldado por la disciplina no conoce fronteras.

En pleno 2026, los números respaldan el estatus de Sergio Canales como el jugador mejor pagado de la Liga MX y uno de los futbolistas más influyentes del balompié mexicano.

En menos de tres años con los Rayados, el mediocampista ha conseguido más de 40 goles y ha sido determinante en momentos clave del equipo, incluyendo seis participaciones directas en el Clásico Regio.

Pese a los rumores que lo vinculaban con un posible regreso al Racing de Santander, el futuro del cántabro parece definido en México. Reportes del 22 de enero de 2026 señalan que Canales habría renovado su contrato hasta 2027, garantizando que su talento siga brillando en la Liga MX al menos un año más.

De esta manera, Sergio Canales no representa solo un fichaje mediático, sino la confirmación de que el fútbol de élite puede echar raíces profundas en tierras regias, elevando el nivel y la proyección de toda la competición.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


España
Monterrey
México

Organizaciones


Liga MX
Rayados del Monterrey

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
A partir de este domingo se fortaleció el operativo para localizar a los trabajadores.

Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’
Se efectuó el corte de listón del museo subacuático, integrado por seis artefactos navales que fueron sumergidos con fines de creación de hábitat marino.

Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático
La disponibilidad de espacio para ser ocupado en naves industriales en el centro del país se encuentra rezagada debido a la cautela de varias empresas ante la revisión del T-MEC.

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC
La dependencia indicó que fortalecerán las medidas institucionales de prevención, seguridad y atención de los menores de edad en resguardo. FOTO:

Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF
Alrededor de ocho personas han muerto luego de ser detenidos por agentes federales de ICE, situación que ha movilizado las protestas de los ciudadanos. FOTO:

Tras recibir críticas, la francesa Capgemini vende una filial que trabajaba con ICE

Las muertes han hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar. FOTO:

Alcalde de Nueva York confirma 14 muertes por frío extremo; continúa la alerta invernal
En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas, y ninguno de sus Gobiernos había revelado que el tema de Cuba hubiera sido materia de esas pláticas hasta que Trump lo reveló anoche.

‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas