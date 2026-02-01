Danza de los millones: Sergio Canales es el que más dinero gana en la Liga MX

No resulta extraño que existan futbolistas de la Liga MX cuyos contratos superan los millones de dólares anuales, reflejo del crecimiento económico y deportivo del balompié nacional.

Actualmente, el jugador que encabeza la lista de los mejores pagados es el español Sergio Canales, mediocampista de los Rayados del Monterrey, quien percibe un sueldo aproximado de 5.5 millones de dólares al año, de acuerdo con reportes de medios especializados como OneFootball.

La liga mexicana cuenta con 489 jugadores registrados, cuyas percepciones económicas presentan diferencias sustanciales Un dato clave es que 168 de esos 489 futbolistas son extranjeros, y muchos de sus fichajes alcanzan cifras millonarias, un claro indicador tanto del poder adquisitivo de los clubes como de la calidad del talento importado.

En el caso del originario de Santander, España, él es ampliamente reconocido por su calidad técnica y visión de juego. Su llegada al fútbol mexicano se dio en 2023, cuando fue fichado por Monterrey tras una destacada trayectoria en Europa con clubes como el Real Madrid, Valencia, Real Betis y Real Sociedad.

El dorsal 10 del Club de Fútbol Monterrey no arribó a la Liga MX únicamente para competir, sino para marcar diferencia jornada tras jornada, demostrando que el talento respaldado por la disciplina no conoce fronteras.

En pleno 2026, los números respaldan el estatus de Sergio Canales como el jugador mejor pagado de la Liga MX y uno de los futbolistas más influyentes del balompié mexicano.