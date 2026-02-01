João Pedro, la obsesión del Cruz Azul, pese a su renovación con San Luis

Cruz Azul mantiene negociaciones avanzadas para incorporar al delantero brasileño João Pedro, a pesar de que el Atlético de San Luis anunció recientemente su renovación hasta 2027. La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo, quien señaló que el interés del conjunto capitalino no se frenó tras la ampliación contractual del atacante.

De acuerdo con el comunicador, desde el entorno del futbolista reconocen la posibilidad de ejecutar la cláusula de rescisión, mecanismo que abriría la puerta para que João Pedro salga del cuadro potosino y vista la camiseta de La Máquina.

Este panorama coloca a Cruz Azul como un contendiente serio en la carrera por el delantero, más allá del anuncio oficial de los blanquirrojos. Para concretar la operación, la directiva cementera tendría que cubrir el valor de mercado del atacante, estimado en 1.5 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

El dorsal número nueve firmó un Apertura 2025 sobresaliente, torneo en el que finalizó como uno de los campeones de goleo tras marcar 12 goles en 17 partidos, rendimiento que lo consolidó como una de las piezas ofensivas más efectivas de la Liga MX.