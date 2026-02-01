João Pedro, la obsesión del Cruz Azul, pese a su renovación con San Luis

/ 1 febrero 2026
    João Pedro, la obsesión del Cruz Azul, pese a su renovación con San Luis
    João Pedro es una de las figuras de la Liga MX, que desde su llegada se convirtió en el referente de los potosinos, por eso lo pretende el Cruz Azul. OTO: MEXSPORT

El líder de goleo del Clausura 2026 firmó nuevo contrato con el cuadro potosino hasta 2027, pero la Máquina anda en plan de arrebatarlo, cueste lo que cueste

Cruz Azul mantiene negociaciones avanzadas para incorporar al delantero brasileño João Pedro, a pesar de que el Atlético de San Luis anunció recientemente su renovación hasta 2027. La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo, quien señaló que el interés del conjunto capitalino no se frenó tras la ampliación contractual del atacante.

De acuerdo con el comunicador, desde el entorno del futbolista reconocen la posibilidad de ejecutar la cláusula de rescisión, mecanismo que abriría la puerta para que João Pedro salga del cuadro potosino y vista la camiseta de La Máquina.

TE PUEDE INTERESAR: Obed Vargas, cerca de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid y dar el salto a Europa

Este panorama coloca a Cruz Azul como un contendiente serio en la carrera por el delantero, más allá del anuncio oficial de los blanquirrojos. Para concretar la operación, la directiva cementera tendría que cubrir el valor de mercado del atacante, estimado en 1.5 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

El dorsal número nueve firmó un Apertura 2025 sobresaliente, torneo en el que finalizó como uno de los campeones de goleo tras marcar 12 goles en 17 partidos, rendimiento que lo consolidó como una de las piezas ofensivas más efectivas de la Liga MX.

En el arranque del torneo actual, el artillero mantuvo su inercia positiva al registrar cuatro anotaciones en los primeros cuatro encuentros. A ello se sumó su actuación en la Leagues Cup de agosto de 2025, certamen en el que anotó dos goles en dos partidos.

Con 33 años, João Pedro podría sumar una nueva camiseta a una trayectoria que incluye pasos por Cagliari, Santos, Fenerbahçe, Gremio y Atlético de San Luis. Si bien la reciente renovación hasta 2027 aparece como un factor que podría complicar el traspaso, no cierra por completo la puerta a una eventual llegada del brasileño al Cruz Azul.

