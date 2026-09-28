Dave Roberts entra en la historia y los Dodgers llegan a octubre con 100 victorias

El dato adquiere mayor dimensión por la manera en que terminó la campaña. Los Dodgers llegaron al último juego con el objetivo de alcanzar el centenar de victorias y necesitaron entradas extras para conseguirlo. Alex Call produjo la carrera de la ventaja con un doblete en el décimo inning y Andy Pages sentenció el encuentro con un cuadrangular de tres carreras.

Roberts llegó así a seis temporadas con al menos 100 triunfos , una cifra que solamente habían alcanzado antes Bobby Cox y Joe McCarthy , ambos miembros del Salón de la Fama. El manager de los Dodgers consiguió esas campañas en 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2026 .

La temporada regular 2026 terminó con una noche histórica para los Dodgers de Los Ángeles . El equipo angelino venció 5-1 a los Gigantes de San Francisco en 10 entradas en Oracle Park y alcanzó las 100 victorias, pero el triunfo tuvo una consecuencia todavía más importante: Dave Roberts igualó un récord histórico entre managers de Grandes Ligas .

El encuentro ante los Gigantes fue un reflejo de los problemas que Los Ángeles tuvo que superar durante buena parte del calendario. Después de que San Francisco se adelantara, los Dodgers empataron el juego y mantuvieron el duelo cerrado hasta que llegó la explosión ofensiva en el décimo episodio.

Con el triunfo, Los Ángeles terminó con récord de 100-62, conquistó nuevamente el Oeste de la Liga Nacional y terminó nueve juegos por delante de San Diego. Además, consiguió su sexta temporada de 100 triunfos en los últimos nueve calendarios completos.

El conjunto angelino también completó 14 apariciones consecutivas en postemporada, igualando el récord de la MLB establecido por los Atlanta Braves entre 1991 y 2005. Ahora tendrá descanso durante la Serie de Comodines antes de comenzar la Serie Divisional de la Liga Nacional.

ROBERTS, ENTRE COX Y McCARTHY

Para Roberts, el logro llega después de una temporada particularmente exigente. El manager asumió el cargo de los Dodgers en 2016 y, desde entonces, ha convertido al club en uno de los equipos más constantes de las Grandes Ligas.

Su balance después de la temporada regular 2026 quedó en 1,044 victorias y 637 derrotas. Además, en junio se convirtió en el manager que llegó más rápido a las 1,000 victorias, alcanzando la cifra en apenas 1,606 juegos.

La comparación con Cox y McCarthy no es menor. Ambos fueron campeones de la Serie Mundial y forman parte del Salón de la Fama, mientras que Roberts se convirtió ahora en el tercer manager que alcanza seis campañas de 100 triunfos. La marca coloca al estratega de los Dodgers en un grupo histórico de la MLB.

El camino hacia las 100 victorias tampoco fue sencillo. Los Dodgers tuvieron que lidiar durante el año con numerosas lesiones, tanto en su cuerpo de lanzadores como entre los jugadores de posición. Shohei Ohtani, Blake Snell, Tyler Glasnow, Tommy Edman y Will Smith, entre otros, tuvieron periodos de ausencia.

El caso de Ohtani fue particularmente relevante. El japonés solamente realizó 14 aperturas como pitcher antes de que las lesiones limitaran su actividad desde el montículo. Terminó la temporada con una efectividad de 1.79, pero sus problemas físicos terminaron afectando su participación como lanzador y sus aspiraciones individuales.

De acuerdo con el recuento del Los Angeles Times, la alineación considerada ideal por los Dodgers solamente estuvo disponible durante cinco partidos en toda la temporada, una muestra de los obstáculos que tuvo que sortear el club para alcanzar las 100 victorias.

PAGES Y CALL GUARDARON LO MEJOR PARA EL FINAL

En medio de ese panorama, el cierre ante San Francisco permitió que dos piezas importantes aparecieran en el momento decisivo. Alex Call produjo el 2-1 con un doblete en la décima entrada, cuando el juego parecía encaminado a prolongarse todavía más.

Acto seguido, Andy Pages conectó un cuadrangular de tres carreras para colocar el marcador 5-1 y darle a los Dodgers la victoria número 100. El dominicano terminó además con 85 carreras producidas durante la temporada, de acuerdo con los datos del cierre de campaña.

Fue una muestra de la profundidad que Roberts necesitó durante todo el año. Los Dodgers no dependieron exclusivamente de sus grandes estrellas y encontraron contribuciones de jugadores que tuvieron que asumir responsabilidades adicionales ante las constantes bajas.

Los números de la temporada regular ya están escritos, pero los Dodgers saben que 100 victorias no garantizan un campeonato. De hecho, existe una curiosidad en el historial reciente del club: sus dos títulos más recientes llegaron después de temporadas en las que no alcanzaron las 100 victorias.

Ahora Los Ángeles tendrá una pausa antes de comenzar la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde enfrentará al ganador de la Serie de Comodines entre Atlanta y Filadelfia. Los Dodgers abrirán la serie en casa.

El objetivo es todavía más grande que las 100 victorias: los Dodgers buscan convertirse en el primer equipo desde los Yanquis de Nueva York de 1998-2000 en conquistar tres Series Mundiales consecutivas. Para conseguirlo necesitarán 11 victorias en octubre.

Y mientras el equipo se prepara para esa misión, Dave Roberts ya tiene asegurado un lugar en los libros de historia. Seis temporadas de 100 triunfos lo han colocado junto a Bobby Cox y Joe McCarthy como los únicos managers que han alcanzado esa cifra en la historia de las Grandes Ligas.