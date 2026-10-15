Stefan Milićević, suspendido 24 años por amaño de partidos y reclutar tenistas

El tenis internacional quedó sacudido por una sanción de 24 años contra Stefan Milićević. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) anunció que el serbio fue inhabilitado por graves infracciones al reglamento anticorrupción, relacionadas con el amaño de partidos y el reclutamiento de otros profesionales. Milićević, de 29 años, fue acusado de arreglar seis partidos entre 2022 y 2024, cinco de ellos disputados por él mismo. Además, intentó alterar otros seis compromisos. La investigación señaló que reclutó o trató de incorporar a varios tenistas a una red corrupta, lo que derivó en la manipulación de más encuentros por parte de terceros.

El castigo incluye una multa de 70 mil dólares y está vigente desde el 9 de octubre de 2026. La suspensión concluirá el 8 de octubre de 2050, cuando el deportista tendrá 53 años, por lo que la medida prácticamente cierra cualquier posibilidad de regresar al circuito profesional. La ITIA detalló que abrió la investigación en 2026 y buscó contactar al serbio en siete ocasiones, a través de diferentes canales, sin obtener colaboración. El 24 de septiembre le notificó formalmente las infracciones graves, pero tampoco recibió respuesta. Ante ese silencio, la sanción prevista por las normas del organismo entró en vigor.

Durante los próximos 24 años, Milićević no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos organizados o avalados por la ATP, WTA, los Grand Slams, World Tennis o las federaciones nacionales, una prohibición que va mucho más allá de competir dentro de una cancha. El tenista de Belgrado alcanzó como mejor posición el número 1,338 del ranking mundial de individuales, en agosto de 2014. También representó a la Universidad de Minnesota en el tenis colegial de Estados Unidos y posteriormente trabajó como entrenador asistente en la Universidad DePaul. El caso exhibe los riesgos del amaño de partidos en el tenis profesional y la dureza de las sanciones para quienes incumplen las reglas de integridad.

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