De séptima ronda a romper récords: Cam Schlittler se mete de lleno en la pelea por el Cy Young

Los Yankees terminaron imponiéndose 6-3 en 10 entradas, aunque el derecho se fue sin decisión. Con esa salida, además, mantuvo su efectividad de la temporada en 2.04 , una de las mejores cifras de toda la Liga Americana.

Schlittler consiguió la hazaña durante su extraordinaria actuación frente a Los Angeles Angels , encuentro en el que trabajó ocho entradas, permitió apenas dos hits y una carrera, no otorgó bases por bolas y recetó nueve ponches .

Lo que comenzó como una selección de séptima ronda en el Draft de 2022 se ha convertido en una de las grandes historias de la temporada en las Grandes Ligas. Cam Schlittler, de 25 años, estableció un nuevo récord de los New York Yankees al registrar su apertura número 19 de 2026 permitiendo una carrera o menos , dejando atrás la marca de 18 que compartían leyendas como Ron Guidry, Whitey Ford y Jack Chesbro.

Su dominio también ha sido especialmente notable fuera del Yankee Stadium. Después de sus primeras 16 aperturas como visitante en 2026, Schlittler registraba una efectividad de 1.14, la tercera más baja desde 1913, cuando las carreras limpias se convirtieron en una estadística oficial. Solamente Bob Gibson, con 0.81 en 1968, y Claude Hendrix, con 0.94 en 1914, habían conseguido una cifra inferior en sus primeras 16 aperturas como visitantes.

Y hay otro dato que explica su espectacular regularidad: Schlittler ha conseguido más ponches que hits permitidos en cada una de sus últimas 21 aperturas como visitante. En la era moderna, solamente Randy Johnson, con 23 aperturas consecutivas entre 1999 y 2000, ha logrado una racha más larga bajo ese criterio. Todo ello ha colocado al derecho de los Yankees en una cerrada batalla por el Cy Young de la Liga Americana, junto con otros candidatos como Dylan Cease.

¿QUIEN ES CAM SCHITTER?

Cam Schlittler nació el 5 de febrero de 2001 en Weymouth, Massachusetts, y se formó como pitcher en Northeastern University. El derecho, de 1.98 metros de estatura, tuvo una destacada carrera universitaria y terminó sus tres temporadas con 180 ponches en 182 entradas y una efectividad acumulada de 2.97. En 2022, los Yankees apostaron por él en la ronda siete, con la selección global 220, y lo firmaron por un bono de 205 mil dólares.

Su crecimiento dentro de las Ligas Menores fue progresivo. Después de un 2023 marcado por algunas lesiones menores, 2024 representó su gran salto: pasó por Hudson Valley, Somerset y Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, acumuló 154 ponches en 120⅔ entradas y fue nombrado Pitcher del Año de la South Atlantic League. Ese rendimiento lo convirtió en uno de los principales prospectos de pitcheo de la organización neoyorquina.

El siguiente paso llegó el 9 de julio de 2025, cuando debutó en las Grandes Ligas con los Yankees. En su primera temporada realizó 14 aperturas y terminó con marca de 4-3, efectividad de 2.96 y 84 ponches en 73 entradas.

Permitió tres carreras o menos en 12 de sus 14 salidas, una señal de la consistencia que posteriormente llevaría a otro nivel en 2026. Ahora, en apenas su segunda campaña en MLB, Schlittler ya posee un récord de los Yankees y está peleando por convertirse en ganador del Cy Young.