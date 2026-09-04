Mark Sánchez se declara culpable en caso de agresión y evita juicio

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    Mark Sánchez se declara culpable en caso de agresión y evita juicio
    La audiencia de sentencia contra Mark Sánchez por los delitos de violencia podría celebrarse en noviembre. FOTO: ESPECIAL

El ex quarterback de los New York Jets llegó a un acuerdo con la fiscalía por el altercado ocurrido en Indianápolis en octubre de 2025

El caso que puso a Mark Sánchez en el centro de la polémica vuelve a tomar fuerza. El exquarterback de los New York Jets presentó una moción para declararse culpable por los hechos ocurridos en Indianápolis en octubre de 2025, con lo que busca evitar el juicio con jurado que estaba previsto para comenzar el 8 de septiembre de 2026.

Sin embargo, es importante precisar que un juez todavía debe aceptar formalmente el acuerdo y aún no se ha informado públicamente a qué cargos específicos se declarará culpable.

El episodio ocurrió la madrugada del 4 de octubre de 2025, cuando Sánchez se encontraba en Indianápolis para trabajar como analista de Fox Sports durante la cobertura del partido entre los Indianapolis Colts y Las Vegas Raiders.

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e acuerdo con la declaración policial, el exjugador tuvo un enfrentamiento con Perry Tole, un conductor de 69 años, después de un incidente relacionado con un área de carga. Las autoridades señalaron que Sánchez ingresó al vehículo de Tole sin autorización y posteriormente se produjo una confrontación física.

Tole utilizó gas pimienta y, cuando Sánchez continuó avanzando hacia él, lo hirió con un cuchillo al alegar defensa propia. Sánchez terminó hospitalizado con varias heridas en el torso, mientras Tole sufrió lesiones en el rostro.

A raíz del incidente, Sánchez enfrentó un cargo grave de agresión con lesiones corporales graves, además de delitos menores relacionados con entrada no autorizada a un vehículo y conducta bajo los efectos del alcohol.

El caso tuvo varios aplazamientos: el juicio había sido pospuesto cinco veces antes de que las partes presentaran la nueva solicitud para resolver el proceso mediante un acuerdo de culpabilidad. La audiencia para formalizar el acuerdo y determinar la sentencia podría celebrarse en noviembre de 2026, aunque la fecha definitiva depende del tribunal.

El acuerdo también podría ayudar a encaminar la demanda civil presentada por Tole contra Sánchez y Fox Corporation. Los representantes legales de ambas partes han reconocido que mantienen conversaciones que consideran productivas.

Nick Sánchez Jr., hermano y asesor legal del exquarterback, calificó el acuerdo como un paso positivo para resolver el caso estatal, mientras que el abogado de Tole, Matt Golitko, señaló que existe un camino favorable hacia una solución amistosa.

El escándalo también tuvo consecuencias inmediatas en la carrera de Sánchez como comentarista. Fox Sports confirmó en noviembre de 2025 que ya no formaba parte de la cadena, después de que permaneciera fuera del aire desde el incidente. La televisora contrató posteriormente al exquarterback y campeón del Super Bowl Drew Brees para ocupar su lugar en la transmisión.

Antes de convertirse en analista, Sánchez tuvo una carrera de 10 temporadas en la NFL. Fue seleccionado por los Jets con la quinta selección global del Draft de 2009 y llevó al equipo a dos apariciones consecutivas en el Juego de Campeonato de la AFC en sus primeras dos campañas. También pasó por Eagles, Broncos, Cowboys, Bears y Washington antes de retirarse.

Con el nuevo acuerdo, el futuro legal de Sánchez queda ahora en manos del tribunal. El exquarterback aún no conoce públicamente su sentencia ni se ha confirmado qué cargos aceptará, pero el pacto representa un giro decisivo en un caso que comenzó con una pelea callejera, terminó con dos personas heridas y provocó la salida del exjugador de la televisión deportiva.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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