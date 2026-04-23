Desde Riviera Nayarit, coahuilense roza el Top 10 en triatlón nacional

La delegación de Coahuila sumó actividad en la Olimpiada Nacional 2026 con la participación de Maricruz Alizé Zúñiga García en la disciplina de triatlón, competencia que se desarrolló en la Riviera Nayarit. La atleta coahuilense finalizó en la posición 11 a nivel nacional, tras completar el recorrido con un tiempo total de 20 minutos y 11 segundos. La prueba no comenzó de la mejor manera para Zúñiga García. En los primeros metros de la etapa de natación, un incidente alteró su desempeño: durante la entrada al mar, una caída de otra competidora sobre ella la obligó a perder ritmo y posiciones desde el arranque. Este contratiempo se reflejó en su registro en el agua, donde marcó 5 minutos y 6.9 segundos, ubicándose entre las últimas del grupo al salir de la primera fase.

A partir de ese momento, la representante de Coahuila centró su esfuerzo en recuperar terreno. En la etapa de ciclismo mostró consistencia y logró acortar distancias con varias de sus rivales, registrando un tiempo de 8 minutos y 38 segundos que le permitió escalar posiciones dentro de la clasificación general. El cierre de la competencia llegó con la carrera pedestre, donde Zúñiga García mantuvo el ritmo para consolidar su remontada. Con un parcial de 4 minutos y 17.8 segundos, la coahuilense completó su participación y cruzó la meta en el lugar 11, quedándose cerca del objetivo que se había planteado de ubicarse entre las primeras ocho del país.

El resultado refleja la capacidad de respuesta de la atleta ante una situación adversa en una prueba que exige precisión en cada transición. A pesar de no lograr ingresar al Top 10, su desempeño le permitió mantenerse competitiva frente a un grupo nacional que reunió a exponentes de distintas entidades. La actividad del triatlón forma parte del calendario de la Olimpiada Nacional, donde Coahuila continúa sumando participaciones en diversas disciplinas. En este contexto, el resultado de Zúñiga García aporta experiencia en un evento que reúne a atletas en formación y que sirve como referencia para el desarrollo deportivo en el estado. Con esta actuación, la coahuilense cierra su intervención en la prueba individual, dejando registro de una competencia marcada por la recuperación tras un inicio complicado.

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