Detienen a 14 personas por presunta reventa de boletos en partido Pumas vs Mazatlán en CU

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Deportes
/ 14 abril 2026
    Detienen a 14 personas por presunta reventa de boletos en partido Pumas vs Mazatlán en CU
    Autoridades detuvieron a 14 personas por reventa durante el partido en el Estadio Olímpico Universitario. IA GEMINI

Siete menores de edad entre los asegurados durante operativo en el Estadio Olímpico Universitario

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a 14 personas por su posible participación en la reventa de boletos durante el partido de futbol entre los equipos Pumas UNAM y Mazatlán FC, realizado el 12 de abril en el Estadio Olímpico Universitario, en la alcaldía Coyoacán.

La acción se llevó a cabo como parte de un dispositivo de seguridad y vialidad implementado en las inmediaciones del recinto, ubicado sobre avenida Insurgentes Sur, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.

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DETENIDOS OFRECÍAN BOLETOS PRESUNTAMENTE APÓCRIFOS O A SOBREPRECIO

De acuerdo con la SSC, durante los patrullajes preventivos, los oficiales detectaron a 13 hombres y una mujer, entre ellos siete menores de edad, quienes posiblemente ofrecían boletos a precios superiores a los establecidos en taquilla o de dudosa autenticidad.

Como resultado de la intervención, los uniformados aseguraron cinco boletos relacionados con estas actividades.

12 DE LOS DETENIDOS CUENTAN CON ANTECEDENTES POR LA MISMA FALTA

La autoridad informó que, tras una revisión, se identificó que 12 de las personas detenidas cuentan con antecedentes por conductas similares relacionadas con la reventa de boletos.

A todos los implicados se les informaron sus derechos constitucionales y fueron trasladados ante el Juez Cívico correspondiente, quien determinará la sanción aplicable conforme a la normativa vigente.

OPERATIVO SE MANTUVO HASTA EL FINAL DEL PARTIDO

La SSC indicó que el despliegue de seguridad se mantuvo activo hasta la conclusión del partido y el desalojo total de los asistentes.

De manera paralela, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó labores para agilizar la circulación vehicular en las principales vialidades aledañas al estadio.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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