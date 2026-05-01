Ingresos públicos registran caída en el primer trimestre; aumenta el gasto y se contrae el PIB

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    Ingresos públicos registran caída en el primer trimestre; aumenta el gasto y se contrae el PIB
    Ingresos públicos en México caen 0.7% en el primer trimestre, con baja en petróleo e impuestos, mientras el gasto sube y el PIB se contrae. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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Reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra caída en ingresos, menor recaudación petrolera y tributaria, en un entorno de contracción del PIB

Los ingresos públicos en México reportaron una disminución durante el primer trimestre del año, periodo en el que hubo incremento del gasto público y una contracción del Producto Interno Bruto, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los ingresos presupuestarios sumaron 2 billones 224 mil 264 millones de pesos entre enero y marzo, lo que representó una caída anual de 0.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro de este resultado, los ingresos petroleros mostraron la mayor disminución. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que estos ascendieron a 216 mil 186 millones de pesos, cifra que se ubicó 87 mil 816 millones de pesos por debajo de lo programado y 9.4% inferior en términos anuales.

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IMPACTO DEL TIPO DE CAMBIO EN INGRESOS PETROLEROS

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, explicó en conferencia de prensa que la reducción en los ingresos petroleros se relaciona con la apreciación del peso frente al dólar.

“La plataforma prácticamente va en línea, 2% por debajo de lo que se estimaba”, señaló el funcionario al referirse a la producción petrolera durante el periodo.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TAMBIÉN DISMINUYE EN MÉXICO

En cuanto a los ingresos tributarios, derivados del pago de impuestos por parte de los contribuyentes, se reportó un total de 1 billón 575 mil 413 millones de pesos, lo que implicó una caída de 0.6% anual.

La disminución se atribuyó principalmente a una menor recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con los datos oficiales.

GASTO PÚBLICO INCREMENTÓ 2.6%

Por otro lado, el gasto público alcanzó 2 billones 431 mil 602 millones de pesos, lo que representó un incremento de 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, el informe también reportó un subejercicio de 251 mil 658 millones de pesos, es decir, recursos que no fueron utilizados conforme a lo programado.

https://vanguardia.com.mx/dinero/pierde-pemex-46-mil-mdp-en-1t-de-2026-aumentan-sus-ventas-4-en-mexico-JJ20386492

INEGI REPORTA CONTRACCIÓN EN EL PIB

Estos resultados se dan en un entorno económico en el que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una contracción trimestral de 0.8% en el Producto Interno Bruto, según su estimación oportuna.

Esta caída representa la mayor para un periodo similar desde 2020, cuando comenzaron los efectos económicos derivados de la pandemia de COVID-19.

Los datos reflejan un escenario en el que los ingresos del sector público presentan una ligera disminución, mientras que el gasto mantiene una tendencia al alza. Este comportamiento ocurre en paralelo a un entorno de desaceleración económica, evidenciado por la contracción del PIB durante el primer trimestre del año.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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