Pumas vs Mazatlán: Comisión Disciplinaria no investigará insultos a la árbitra Katia Itzel

La polémica que dejó el duelo entre Pumas y Mazatlán en Ciudad Universitaria no pasará, por ahora, a una instancia mayor. Luego de que en redes sociales circularan versiones sobre supuestos insultos del técnico Sergio Bueno hacia la árbitra Katia Itzel García, distintos reportes señalan que no se abrirá una investigación formal por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

En la FMF no se tiene contemplado investigar al entrenador de Mazatlán, debido a que el supuesto incidente no fue reportado en la cédula arbitral del encuentro.

El documento oficial únicamente registra que la expulsión de Sergio Bueno se dio por desaprobar decisiones del cuerpo arbitral, una conducta que podría derivar en una sanción de hasta tres partidos, pero no necesariamente en una pesquisa adicional por agresión verbal.