Pumas vs Mazatlán: Comisión Disciplinaria no investigará insultos a la árbitra Katia Itzel
La polémica del juego en Ciudad Universitaria escaló en redes sociales tras la expulsión de Sergio Bueno, pero hasta ahora no existe una investigación formal en la Liga MX y FMF
La polémica que dejó el duelo entre Pumas y Mazatlán en Ciudad Universitaria no pasará, por ahora, a una instancia mayor. Luego de que en redes sociales circularan versiones sobre supuestos insultos del técnico Sergio Bueno hacia la árbitra Katia Itzel García, distintos reportes señalan que no se abrirá una investigación formal por parte de la Federación Mexicana de Futbol.
En la FMF no se tiene contemplado investigar al entrenador de Mazatlán, debido a que el supuesto incidente no fue reportado en la cédula arbitral del encuentro.
El documento oficial únicamente registra que la expulsión de Sergio Bueno se dio por desaprobar decisiones del cuerpo arbitral, una conducta que podría derivar en una sanción de hasta tres partidos, pero no necesariamente en una pesquisa adicional por agresión verbal.
La acción ocurrió al medio tiempo del partido disputado en CU, en un momento en el que la tensión ya era evidente alrededor de las decisiones arbitrales.
A partir de ahí, videos y comentarios en plataformas digitales detonaron la conversación sobre un posible exceso verbal contra Katia Itzel, una de las silbantes con mayor exposición en la Liga MX.
Sin embargo, al no existir un señalamiento formal dentro del reporte arbitral, el caso se mantiene, de momento, fuera de una ruta disciplinaria mayor.
En lo deportivo, Pumas terminó imponiéndose 3-1 a Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026, un resultado que mantuvo al equipo universitario en la pelea por los primeros puestos de la tabla general.
El contexto del marcador hizo que la controversia arbitral conviviera con una victoria importante para los auriazules en casa.
La propia Katia Itzel también reaccionó públicamente después del revuelo generado en torno al partido, en medio de críticas y mensajes que alimentaron todavía más la discusión.