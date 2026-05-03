Coahuila se queda con el cuarto lugar en béisbol de la Olimpiada Nacional 2026

La selección de béisbol de Coahuila concluyó su participación en la Olimpiada Nacional 2026 dentro de los cuatro mejores equipos del país, luego de caer en el partido por la medalla de bronce ante Baja California en Tepic, Nayarit. El representativo estatal disputó la categoría Junior y llegó hasta el duelo por el tercer lugar tras una serie de encuentros exigentes. En el Estadio Universitario, Coahuila buscó cerrar su actuación con una medalla, pero el resultado no le favoreció. A pesar de ello, el equipo dejó registro de su nivel competitivo frente a novenas de alto rendimiento.

El encuentro por el bronce comenzó con una respuesta inmediata por parte de Coahuila. En la primera entrada, el equipo logró tomar ventaja 1-0, mostrando orden en el turno al bat y generando presión sobre el pitcheo rival, lo que derivó en ajustes tempranos por parte de Baja California. Sin embargo, la reacción del rival no tardó. En el cierre del mismo episodio, Baja California igualó la pizarra y, con el paso de las entradas, encontró mayor consistencia ofensiva. El momento que marcó el rumbo del juego llegó entre la cuarta y quinta entrada, cuando el conjunto bajacaliforniano sumó cinco carreras para colocar el marcador 6-1.

Desde la lomita, los lanzadores Hugo Aguilar y Ricardo Rebolloso enfrentaron una alineación que se mantuvo constante a lo largo del torneo. Aunque recibieron daño en esos episodios clave, lograron contener mayores anotaciones en el resto del encuentro. En la recta final, Coahuila intentó acortar distancias. Durante la sexta y séptima entrada, el equipo logró anotar en un par de ocasiones más, ajustando el marcador a 6-3. No obstante, el tiempo no fue suficiente para completar la remontada. Con este resultado, Baja California se quedó con la medalla de bronce. El oro fue para Sinaloa, mientras que Sonora obtuvo la plata, completando el podio del béisbol en esta edición de la Olimpiada Nacional. Más allá del marcador, Coahuila finaliza su participación con un cuarto lugar que lo mantiene entre los equipos competitivos a nivel nacional. El desempeño del grupo refleja el trabajo en desarrollo dentro del estado y la proyección de jugadores que continúan su proceso en el béisbol amateur. El cierre en Tepic deja a la novena coahuilense con experiencia en escenarios de eliminación directa y con margen para seguir creciendo en futuras ediciones del certamen nacional.

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