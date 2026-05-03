Alcalde se despide de Morena y pide unidad ante acusaciones contra Rocha

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    Luisa María Alcalde afirmó que deja la dirigencia nacional de Morena satisfecha por los resultados obtenidos. ESPECIAL
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La exlideresa llamó a la unidad del movimiento ante la coyuntura política nacional e internacional

CDMX.- Luisa María Alcalde Luján, exdirigente nacional de Morena, habló sobre su salida de la presidencia del partido y afirmó que se va “feliz, orgullosa y satisfecha de lo logrado”.

Alcalde Luján expresó durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario que deja la dirigencia agradecida con la militancia y con quienes sostienen al movimiento en el trabajo cotidiano.

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“Me voy agradecida con la militancia y con quienes dan vida y rostro a Morena, con quienes no siempre salen en los reflectores, pero sostienen a este movimiento todos los días”, declaró.

La exdirigente explicó que fue invitada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a integrarse a su gabinete como titular de la Consejería Jurídica, por lo que cambia de responsabilidad política.

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“He tenido el honor y privilegio de haber sido invitada por la presidenta de México a formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica, motivo por el cual hoy cambio de trinchera, pero nunca de causa”, expuso.

Alcalde Luján señaló, sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que la Presidenta requiere cierre de filas y unidad dentro del movimiento.

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“Nos toca a todas y a todos cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir. No podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado”, afirmó.

La morenista acusó a la oposición de difundir “mentiras y calumnias” en México y en el extranjero, y aseguró que busca aprovechar un momento de debilidad para recuperar privilegios.

Luisa María Alcalde advirtió que México enfrenta una coyuntura internacional compleja, en la que, dijo, se pretende anular principios como la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos; además, destacó que durante su gestión Morena pasó de 2.5 millones a 12.5 millones de militantes.

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