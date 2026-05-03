Coahuila es la séptima entidad con más investigaciones por tráfico de sustancias; incidencia crece al doble

De acuerdo con los datos reportados en el informe de delitos del fuero federal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año Coahuila acumuló una incidencia de 16 investigaciones por el delito de tráfico dentro del rubro de delitos contra la salud.

Los delitos de tráfico de sustancias, dentro del panorama de ilícitos federales contra la salud, registraron en Coahuila su incidencia más alta de la última década durante el primer trimestre de 2026.

Este delito, que está adscrito a artículos como el 194, 195 y 196 del Código Penal Federal, así como al 475 de la Ley General de Salud, castiga a quien traslade de forma profesional y posiblemente masiva sustancias ilícitas.

A diferencia de delitos como el transporte, la posesión y el comercio, el tráfico de sustancias también puede implicar negociación o intercambio de drogas entre grupos criminales, así como el sistema de traslado entre una entidad y otra, e incluso de forma internacional hasta llegar al último expendedor.

En comparación con el año anterior, esta incidencia aumentó en Coahuila un 220 por ciento, considerando que en el primer trimestre de 2025 la Fiscalía General de la República apenas inició cinco investigaciones por este delito.

De hecho, los datos indican que en los últimos 10 años ningún primer trimestre había registrado la incidencia reportada en los primeros tres meses de 2026.

A detalle, el informe de delitos del fuero federal indica que en 2016 este delito registró apenas una indagatoria en Coahuila, igual que en 2017 y 2018; luego, en 2019 no hubo registro de incidencia; en 2020 fueron nueve indagatorias; en 2021 fueron 12; y en 2022, 2023, 2024 y 2025 se reportaron cinco en cada año.

Incluso, el cierre de 2025 implicó una incidencia total de 57 investigaciones federales por este delito en Coahuila, una cifra nunca antes registrada por la Fiscalía General de la República.