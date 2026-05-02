¿Por qué detuvo la policía a Dwayne Johnson en Hollywood?

No todos escapan de la ley, al menos en faltas menores, y así le sucedió a Dwayne Johnson, quien fue detenido este jueves cuando regresaba de un evento en Hollywood. Sin embargo, no fue por conducir a alta velocidad, sino por el polarizado de las ventanas del vehículo que manejaba.

La información fue dada a conocer por TMZ, que incluso difundió un video del momento en el que el protagonista de ‘La máquina’ aparece conversando con el oficial que lo detuvo y entregando aparentemente sus documentos de conducir.

Aunque no se puede escuchar la conversación, en las imágenes se le observa atento a la revisión que el agente de tránsito realizaba en plena vía pública, en Hollywood.