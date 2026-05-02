¿Por qué detuvo la policía a Dwayne Johnson en Hollywood?

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¿Por qué detuvo la policía a Dwayne Johnson en Hollywood?
    Momento. El actor fue interceptado por la policía debido al polarizado de su vehículo tras acudir a un evento con Emily Blunt FOTO: INTERNET/ TWITTER@TMZ

El protagonista de ‘Black Adam’ asistió a la ceremonia de Emily Blunt por su estrella en el Paseo de la Fama cuando ocurrió el incidente

No todos escapan de la ley, al menos en faltas menores, y así le sucedió a Dwayne Johnson, quien fue detenido este jueves cuando regresaba de un evento en Hollywood. Sin embargo, no fue por conducir a alta velocidad, sino por el polarizado de las ventanas del vehículo que manejaba.

La información fue dada a conocer por TMZ, que incluso difundió un video del momento en el que el protagonista de ‘La máquina’ aparece conversando con el oficial que lo detuvo y entregando aparentemente sus documentos de conducir.

Aunque no se puede escuchar la conversación, en las imágenes se le observa atento a la revisión que el agente de tránsito realizaba en plena vía pública, en Hollywood.

¿QUÉ HIZO ‘LA ROCA’?

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha emitido comentarios sobre lo sucedido; sin embargo, en redes sociales el hecho generó debate, con opiniones divididas entre quienes aseguran que ‘La Roca’ fue “dejado ir” por su peso en la industria y quienes celebran el cumplimiento de la ley.

https://vanguardia.com.mx/show/son-o-no-novios-sydney-sweeney-y-scooter-braun-avivan-rumores-de-romance-tras-publicacion-conjunta-CH20416477

El incidente ocurrió después de que Johnson asistiera a la ceremonia de entrega de la estrella en el Paseo de la Fama a Emily Blunt, con quien ha compartido proyectos y mantiene una amistad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Hollywood

Personajes


Dwayne Johnson

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional.

‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones.

Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025.

Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
Para festejar fuera de la rutina y la monotonía, siempre es mejor una escapada. Por lo que la Riviera Maya, con todas sus atracciones es ideal.

Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes.

Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo
El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público.

31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX