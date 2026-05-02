¿Por qué detuvo la policía a Dwayne Johnson en Hollywood?
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El protagonista de ‘Black Adam’ asistió a la ceremonia de Emily Blunt por su estrella en el Paseo de la Fama cuando ocurrió el incidente
No todos escapan de la ley, al menos en faltas menores, y así le sucedió a Dwayne Johnson, quien fue detenido este jueves cuando regresaba de un evento en Hollywood. Sin embargo, no fue por conducir a alta velocidad, sino por el polarizado de las ventanas del vehículo que manejaba.
La información fue dada a conocer por TMZ, que incluso difundió un video del momento en el que el protagonista de ‘La máquina’ aparece conversando con el oficial que lo detuvo y entregando aparentemente sus documentos de conducir.
Aunque no se puede escuchar la conversación, en las imágenes se le observa atento a la revisión que el agente de tránsito realizaba en plena vía pública, en Hollywood.
¿QUÉ HIZO ‘LA ROCA’?
Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha emitido comentarios sobre lo sucedido; sin embargo, en redes sociales el hecho generó debate, con opiniones divididas entre quienes aseguran que ‘La Roca’ fue “dejado ir” por su peso en la industria y quienes celebran el cumplimiento de la ley.
El incidente ocurrió después de que Johnson asistiera a la ceremonia de entrega de la estrella en el Paseo de la Fama a Emily Blunt, con quien ha compartido proyectos y mantiene una amistad.