Pensión Bienestar mayo-junio 2026: calendario de pagos, cambios y fechas clave

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo-junio 2026 está por anunciarse y, aunque mantiene su estructura general, presenta cambios relevantes que han generado dudas entre millones de beneficiarios en México. Este bimestre corresponde a la tercera dispersión del año, dirigida a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras. A continuación, te explicamos qué modificaciones tendrá y qué esperar en los próximos días.

¿Qué cambios tendrá el calendario de la Pensión Bienestar 2026? El ajuste principal no está en los depósitos, sino en la forma en que se anunciará el calendario. Por primera vez en varios bimestres, Ariadna Montiel Reyes no será quien comunique las fechas oficiales, tras dejar su cargo como titular de la Secretaría de Bienestar. Nueva titular, nuevo anuncio Ahora, la responsabilidad recaerá en Leticia Ramírez Amaya, quien asumió como nueva secretaria de Bienestar. Se espera que sea ella quien dé a conocer el calendario oficial, manteniendo la tradición de anunciarlo durante la conferencia matutina del gobierno federal. Este cambio responde a ajustes en el gabinete y no implica modificaciones directas en los montos o en la entrega de apoyos. ¿Cuándo se publica el calendario de pagos mayo 2026? Otro cambio importante es el posible retraso en el anuncio del calendario. En bimestres anteriores, las fechas se daban a conocer en los primeros días del mes; sin embargo, en esta ocasión el 1 de mayo, al ser día festivo y coincidir con fin de semana, modifica la dinámica. Por ello, se prevé que el calendario se anuncie el lunes 4 de mayo de 2026, fecha en la que también iniciaría la dispersión de pagos.

Fechas probables de pago por orden alfabético Aunque el calendario oficial aún no se publica, se estima que los depósitos sigan el esquema tradicional por la letra inicial del primer apellido: - A: lunes 4 de mayo - B: martes 5 de mayo - C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo - D, E, F: viernes 8 de mayo - G: lunes 9 y martes 10 de mayo - H, I, J, K: lunes 11 de mayo - L: martes 12 de mayo - M: miércoles 13 y jueves 14 de mayo - N, Ñ, O: viernes 15 de mayo - P, Q: lunes 18 de mayo - R: martes 19 y miércoles 20 de mayo - S: jueves 21 de mayo - T, U, V: viernes 22 de mayo - W, X, Y, Z: lunes 25 de mayo ¿Los cambios afectarán los depósitos? A pesar de los ajustes administrativos, los pagos de la Pensión Bienestar no se verán afectados. Es decir, los beneficiarios recibirán su apoyo económico conforme al calendario que será anunciado oficialmente. El objetivo de mantener este esquema es garantizar orden y evitar saturaciones en los puntos de retiro, además de asegurar que los recursos lleguen de manera escalonada. Recomendaciones para beneficiarios Ante estos cambios, se recomienda: - Estar atentos a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar - Verificar la fecha correspondiente según la inicial del apellido - Evitar acudir antes del día asignado

Un proceso que mantiene su estructura Aunque hay cambios en la titularidad y en la fecha de anuncio, el calendario de la Pensión Bienestar mayo-junio 2026 mantiene su lógica operativa. Esto brinda certeza a millones de beneficiarios que dependen de estos apoyos. En los próximos días, el anuncio oficial confirmará las fechas definitivas, pero todo indica que el proceso seguirá desarrollándose con normalidad.

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