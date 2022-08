Los Saraperos de Saltillo salieron al diamante del Alfredo Harp Helu con la encomienda de evitar la barrida y llevarse el de la honra en una difícil gira que tuvieron por la zona sur, de cara al cierre de campaña de esta temporada 2022, pero al final fueron nuevamente humillados por los Diablos, ahora por pizarra de 15-11.

Con este resultado, los escarlatas propinaron una barrida a Saraperos y prácticamente los eliminaron en su intento de entrar a playoffs.

Los Diablos rojos, buscaban sumar juegos a pesar de ya estar calificados y esperando la ronda de playoffs, buscando llegar a la final de su respectiva zona, y así empezarían el encuentro poniéndose arriba en el marcador con 6 carreras en las primeras 3 entradas del encuentro, lo que parecería un juego cómodo para los dirigidos por Juan Gabriel Castro.

Pero la dinamita verde no se quedaría atrás poniendo la primer carrera del encuentro en la segunda entrada y explotaría con 10 carreras en la tercera entrada, lo que abría las posibilidades de reencontrarse con la victoria en el infierno de la capital, sin embargo no sería suficiente para poder frenar al primer lugar de la zona sur, quienes gozaron del mal picheo de Saltillo y no tardaron en recuperar la ventaja dentro de este encuentro de muchas carreras.

9 carreras más serian producidas por los escarlatas quienes mejorarían su picheo y su bateo que nunca dejó de responder, caso contrario al dragón del norte, que ese gran rally en la tercera entrada sería todo lo que la ofensiva pudo aportar a la causa.

El encuentro terminaría 15 carreras a 11, lo que terminaría con par de series sumamente sufridas, en donde quedaría evidenciado el pésimo momento por el que pasa el equipo saltillense, la nave verde regresa este viernes al estadio Madero, donde encarará su ultima serie frente al acérrimo rival, los Acereros de Monclova quienes ya tienen su lugar asegurado dentro de la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.