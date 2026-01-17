Sheinbaum se reúne con especialistas en economía en Palacio Nacional tras declaraciones de Trump sobre el T-MEC
La reunión se gestionó pocos días después que el presidente Donald Trump dijera que los Estados Unidos no necesitaba del T-MEC, en comparación a Canadá y México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este sábado 17 de enero un encuentro con economistas en Palacio Nacional, con quienes conversó de crecimiento económico.
‘En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social’, compartió en sus redes sociales.
Sheinbaum fue acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
La Mandataria federal insistió recientemente en que la economía de México “está muy fuerte” y “vamos a ir mejor”, gracias al cambio de modelo económico que se dio en el gobierno pasado. Auguró que 2026 “va a ser un buen año”.
En la junta del Palacio Nacional estuvieron presentes, los especialistas en economía, Gabriela Dutrénit Bielous, Gerardo Esquivel Hernández, Lorena Rodríguez León, Mariana Rangel Padilla, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal Páez, Fausto Hernández Trillo y Ana María Aguilar Argáez.
Hasta el momento, no se han dado reportes, ni detalles sobre cuáles fueron las resoluciones de la reunión.
Para esta tarde, la Mandataria federal tiene prevista la inauguración del Hospital Genaro Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza” del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa.