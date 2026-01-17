Sheinbaum se reúne con especialistas en economía en Palacio Nacional tras declaraciones de Trump sobre el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este sábado 17 de enero un encuentro con economistas en Palacio Nacional, con quienes conversó de crecimiento económico.

‘En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social’, compartió en sus redes sociales.

Sheinbaum fue acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.