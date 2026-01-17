SRE frena rumor: Trump no pidió ‘las cabezas’ de Rocha y Marina del Pilar, afirma Velasco

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya solicitado “las cabezas” de los gobernadores de Sinaloa y Baja California, Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila, respectivamente.

El pronunciamiento fue emitido por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, tras la difusión de versiones que atribuían al mandatario estadounidense una supuesta petición contra ambos mandatarios estatales.

En una publicación, el funcionario sostuvo: “Son absolutamente falsas estas versiones. Este tipo de mensajes son parte de perversas campañas de desinformación que no corresponden a los hechos”.

De acuerdo con lo señalado, entre los contenidos difundidos se incluyó la afirmación de que Trump habría sostenido una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que supuestamente habría dado indicaciones sobre la gobernadora y el gobernador.

Velasco, responsable de la relación bilateral con Estados Unidos, subrayó que no existe una solicitud de ese tipo por parte del presidente estadounidense ni de autoridades de ese país, y advirtió que los señalamientos carecen de sustento.

El subsecretario llamó a no dar crédito a información falsa que, afirmó, busca generar confusión o tensiones políticas tanto a nivel nacional como en la relación entre México y Estados Unidos.

Las versiones desmentidas, añadió, circularon principalmente en espacios digitales sin confirmación oficial, por lo que insistió en atender la información institucional disponible sobre este tipo de señalamientos. Con información de El Universal