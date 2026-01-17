‘Monstruos’ atacan al Ejército en Sinaloa: balacera, cuatro detenidos y arsenal asegurado

/ 17 enero 2026
    ‘Monstruos’ atacan al Ejército en Sinaloa: balacera, cuatro detenidos y arsenal asegurado
    Luego de varios minutos de intercambio de disparos, los civiles abandonaron la segunda unidad con blindaje artesanal. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Un ataque armado contra personal militar en la zona serrana de Concordia derivó en dos choques consecutivos y en el aseguramiento de armamento y vehículos

CULIACÁN, SIN.- Un grupo armado que viajaba en dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, atacó a elementos del Ejército en el poblado El Roble, municipio de Concordia, lo que derivó en un enfrentamiento en el que fueron detenidos cuatro civiles.

Tras una confrontación con los agresores, el personal militar informó que controló la situación con la detención de cuatro hombres, a quienes se les aseguraron tres armas automáticas, 18 cargadores abastecidos, cartuchos y uno de los vehículos con blindaje artesanal.

En el mismo hecho, los ocupantes de la segunda unidad lograron huir de la zona, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en el área. Como resultado de ese despliegue, el grupo fue ubicado y se registró una nueva confrontación, de acuerdo con el reporte.

Luego de varios minutos de intercambio de disparos, los civiles abandonaron la segunda unidad con blindaje artesanal, además de un rifle, 11 cargadores y 760 cartuchos útiles, los cuales fueron asegurados.

Aunque se reactivó un operativo de búsqueda para localizar a los demás integrantes del grupo, estos no fueron ubicados en el sector rastreado.

Las autoridades indicaron que lo asegurado en El Roble fue puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para la integración de las diligencias. Con información de El Universal

