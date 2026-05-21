Diego Mejía: el técnico mexicano que conquistó Canadá y busca hacer grande al Atlético de San Luis

Tras semanas de especulación sobre el banquillo potosino, el reconocido periodista César Luis Merlo aseguró que Atlético de San Luis eligió a Diego Mejía como su nuevo director técnico para el Apertura 2026, marcando así el regreso del entrenador mexicano a la Liga MX después de dos años trabajando en el extranjero. El nombre de Mejía ha ganado fuerza en el futbol mexicano gracias al crecimiento que tuvo desde que decidió retirarse como futbolista profesional en 2018 con Monarcas Morelia. Desde entonces, el exjugador se enfocó completamente en prepararse para iniciar una carrera como estratega.

Cinco años después de dejar las canchas, recibió su primera gran oportunidad en Primera División con Bravos de Ciudad Juárez, club que le abrió las puertas para debutar como entrenador en la Liga MX.

Aunque su etapa con Juárez terminó tras un año, el técnico mexicano estuvo muy cerca de mantenerse en el futbol nacional. Sin embargo, ninguna de las negociaciones logró concretarse. “Estuve muy cerca de cerrar con un par de equipos en México. San Luis ya me había entrevistado para acompañar a Domenéc. También estuve cerca de Atlas y Puebla”, reveló Mejía en entrevista con AS México a inicios de este año. Ante la falta de oportunidades en el país, el estratega decidió emigrar en 2024 al Atlético Ottawa, equipo de la Canadian Premier League, donde terminó construyendo una historia inédita para un entrenador mexicano en el extranjero.

Durante la temporada 2025, Mejía llevó al Ottawa hasta los playoffs, eliminó al Forge FC en semifinales y posteriormente derrotó al Cavalry en la final para conquistar el primer título en la historia de la franquicia canadiense. El mexicano destacó en su momento la complejidad de dirigir un plantel multicultural. “Canadá es un país de migrantes. Tenemos jugadores africanos, franceses, sudamericanos y mexicanos. Todo lo gestionamos en inglés”, explicó el entrenador. Ahora, tras iniciar la campaña 2026 nuevamente con Atlético Ottawa, Atlético de San Luis volvió a buscarlo y finalmente habría logrado convencerlo para regresar al futbol mexicano.

Actualmente, el conjunto canadiense marcha en la cuarta posición de la Canadian Premier League, con un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas en seis partidos. Sólo hace falta hacerse oficial su llegada, para que Diego Mejía afronte el reto más importante de su carrera en Liga MX, con la misión de consolidar al Atlético de San Luis como un equipo competitivo en el futbol mexicano.

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