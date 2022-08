“Tristemente, no podré viajar a NY esta vez para el US Open ”, escribió Djokovic , deseándole buena suerte a sus colegas.

NUEVA YORK.- Novak Djokovic no podrá disputar el Abierto de Estados Unidos , como se presagiaba, debido a que el astro del tenis no se ha vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no puede viajar a Estados Unidos .

Djokovic atesora 21 títulos de Grand Slam, uno por detrás del récord en manos de Rafael Nadal. Tres de los trofeos de Djokovic en las grandes citas fueron ganados en el US Open, en 2011, 2015 y 2018.

También salió como subcampeón de Nueva York en tres ocasiones. La última fue el año pasado, cuando su intento por ser el primer hombre en llevarse los cuatro títulos de Grand Slam en un mismo año desde 1969 naufragó con una derrota en la final ante Daniil Medvedev.

Actualmente, los ciudadanos extranjeros que no se han vacunado contra el COVID-19 no pueden entrar a Estados Unidos y Canadá. Djokovic ha dicho que no se inoculará, incluso si ello le impida participar de ciertos torneos.

La Asociación Estadounidense de Tenis ha advertido en todo momento que acatará los protocolos del gobierno sobre vacunación para la edición del US Open este año. No hay una obligatoriedad de vacunación para los jugadores y sus séquitos — lo que significa que un estadounidense no vacunado puede jugar — y tampoco se le pedirá a los espectadores portar mascarillas.

“Novak es un gran campeón y es muy desafortunado que no pueda competir, puesto que no puede ingresar al país debido a la política de vacunación del gobierno federal para los ciudadanos no estadounidenses”, dijo Stacey Allaster, la directora del torneo. “Confiamos poder tener a Novak de vuelta en el US Open de 2023”.