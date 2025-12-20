Detienen en Mexicali a líder de ‘Los Rusos’

    Autoridades señalan a los rusos por delitos de narcomenudeo, trata de personas y varios homicidios. FOTO: ESPECIAL

El detenido era objetivo prioritario de autoridades, pues lideraba grupo vinculado a ‘La Mayiza’

Autoridades federales y estatales detuvieron a Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”, señalado como líder de “Los Rusos”, célula delictiva ligada a La Mayiza, que opera en Sinaloa y Baja California.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California indicó que el detenido era considerado un objetivo prioritario.

“Agentes de la FESC detuvieron en la zona rural de Mexicali a Javier Gabriel ‘N’, alias ‘La Piruja’, identificado como objetivo prioritario y presunto integrante de alto rango de una estructura delictiva con operaciones entre Baja California y Sonora”, indicó.

El grupo delictivo “Los Rusos” estaría vinculado al narcomenudeo, trata de personas y varios homicidios.

Durante el operativo, que se llevó a cabo durante la madrugada de este sábado, también se incautó armamento de alto poder, granadas, droga y vehículos, informó la dependencia estatal.

Lo asegurado, “La Piruja” y otro hombre que fue detenido al mismo tiempo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

