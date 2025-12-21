Abren contrato del Mundial 2026... sólo EU y Canadá

    Mientras que los acuerdos con la FIFA de las ciudades sedes en México del Mundial 2026 se han mantenido sin transparentar, en Estados Unidos y Canadá cada ciudad opta por abrir el documento. CUARTOSCURO

Las ciudades sedes en México del Mundial 2026 se han mantenido sin transparentar

Mientras que los acuerdos con la FIFA de las ciudades sedes en México del Mundial 2026 se han mantenido sin transparentar, en Estados Unidos y Canadá cada ciudad opta por abrir el documento.

En agosto de 2023, el Gobierno de Seattle reveló los acuerdos a los que llegó para que el estadio Lumen Field reciba la justa mundialista. Este contrato se hizo público después de aprobar una legislación que define el actuar del Gobierno en el evento.

Se creó un Comité Organizador local encargado de la recaudación de fondos y organizar eventos, mientras que el Ayuntamiento se encargaría de proporcionar servicios públicos, como calles y parques, además de policías y bomberos pagados con los fondos del Comité.

Lo mismo hizo Vancouver a través de su sitio web y tras la presión ejercida por medios locales.

